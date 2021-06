La Russia vorrebbe mandare i cosmonauti sulla stazione spaziale cinese

Come sappiamo, attualmente in orbita ci sono due stazioni spaziali: la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e la stazione spaziale cinese Tiangong (CSS). A bordo di quest'ultima sono presenti, da qualche giorno, tre astronauti che stanno iniziando le operazioni scientifiche e di allestimento dei moduli che attualmente la compongono.

La costruzione però è solo all'inizio con la CSS che attualmente comprende il modulo principale Tianhe e il modulo cargo Tianzhou-2 oltre alla capsula con la quale sono arrivati gli astronauti. Nei prossimi mesi proseguiranno le missioni e i lanci con diversi astronauti che si susseguiranno oltre all'aggiunta di altri moduli per un totale di circa 200 tonnellate.

Cosmonauti a bordo della stazione spaziale cinese

Durante la conferenza internazionale GLEX 2021 (Global Space Exploration Conference​), la Russia attraverso le parole di Dmitry Rogozin (direttore generale di Roscosmos) ha espresso il proprio interesse a una missione congiunta con cosmonauti a bordo della CSS.

Rogozin ha dichiarato "stiamo discutendo con i nostri colleghi francesi la possibilità di trasformare il complesso di lancio Soyuz-2, che si trova in Guiana, nell'ambito di un grande progetto lunare, in modo che possa essere utilizzato per programmi con equipaggio. Compreso il lancio delle navicelle in ​​direzione della stazione spaziale cinese".

La CSS ha un'orbita diversa dalla ISS ed è quindi raggiungibile sia dal cosmodromo di Vostochny sia dallo spazioporto di Kourou (in Guiana Francese). Questo permetterebbe ai cosmonauti una doppia opzione per raggiungere la stazione spaziale cinese consolidando così la partnership tra Cina e Russia.

Sempre durante la GLEX 2021, la Russia ha anche ribadito di non voler continuare (allo stato attuale) la collaborazione con NASA e altri partner per la ISS. Roscosmos ha inoltre aggiunto che ci potrebbe essere la possibilità di mettere in orbita una propria stazione spaziale. Nel periodo tra il 2025 e il 2030 ci potrebbero essere quindi tre stazioni spaziali in orbita intorno alla Terra.

Russia e Cina stanno anche sviluppando i piani per la realizzazione di una stazione di ricerca sul suolo lunare. Il piano è attualmente solo sulla carta ma il progetto potrebbe prendere forma a partire dal 2030 per quanto riguarda la costruzione (mentre nei prossimi anni si penserà alle missioni ausiliarie).