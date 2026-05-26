La Russia starebbe monitorando il satellite ICEYE-X36, che fornisce informazioni all'Ucraina, con alcuni satelliti spia Kosmos

Grazie all'analisi dei dati orbitali è stato rilevato un comportamento ''anomalo'' di alcuni satelliti spia russi che starebbero monitorando il satellite finnico-statunitense ICEYE-X36 che fornisce informazioni all'Ucraina.

In passato abbiamo avuto modo di scrivere come lo Spazio sia legato all'esplorazione scientifica e all'economia, ma anche alle operazioni legate all'ambito militare. Da decenni le grandi potenze stanno sviluppando diversi satelliti spia in grado di raccogliere informazioni di vario tipo (immagini a diverse lunghezze d'onda, raccolta segnali elettronici e onde radio) oltre a potenziali "armi spaziali". Recentemente abbiamo riportato operazioni condotte da satelliti spia statunitensi, cinesi e russi con diversi obiettivi e potenziali ripercussioni. L'ultima novità riguarda le operazioni russe dei satelliti spia Kosmos che avrebbero interesse a osservare da vicino il satellite ICEYE-X36.

Secondo quanto riportato da Integrity ISR, i satelliti spia russi Kosmos 2610, Kosmos 2611, Kosmos 2612 e Kosmos 2613 avrebbero speso parte del proprio propellente per modificare la propria inclinazione orbitale passando da 97° a 97,8° spostandosi a circa 106 m/s così da poter intercettare il satellite ICEYE-X36. Questa unità appartiene all'omonima società finnica-statunitense che si occupa di raccogliere immagini grazie a un radar SAR (apertura sintetica) utilizzate anche dall'Ucraina per controbattere all'invasione russa. Anche il satellite russo Kosmos 2614 starebbe completando un'operazione simile.

Trattandosi di satelliti militari, le capacità di queste unità russe non è nota ma sembrerebbero più che "semplici" satelliti per l'osservazione terrestre quanto piuttosto soluzioni in grado di raccogliere immagini ravvicinate di obiettivi specifici, come altri satelliti, così da fornire informazioni al Ministero della Difesa russo. Non è completamente escluso che alcuni di questi satelliti potrebbero avere anche capacità offensive, anche se la Russia potrebbe valutare con molta attenzione la possibilità di colpire un altro satellite considerando le conseguenze che potrebbe generare in termini di detriti spaziali.

Un'immagine di mezzi russi visibili attraverso i radar SAR

A causa delle modifiche orbitali i satelliti spia russi potrebbero trovarsi in alcune occasioni a circa 500 metri fino a 22 km dal satellite ICEYE-X36. Questo satellite è stato lanciato all'inizio di marzo 2024 dalla Vandenberg Space Force Base grazie a un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX. La sua massa è di circa 90 kg e il suo radar consente di catturare immagini con risoluzione di 50 cm coprendo un'area di 5 x 5 km. Ampliando la copertura la risoluzione scende arrivando fino a 100 x 100 km con risoluzione di 15 metri.