La Russia prosegue lo sviluppo di reattori nucleari compatti da installare sulla Luna

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la nuova "corsa allo Spazio" che vede fronteggiarsi Stati Uniti e Cina prima per tornare sulla Luna e poi per stabilircisi in maniera stabile creando un'economia lunare sostenibile. Per farlo sarà necessario avere la disponibilità di energia elettrica stabile per gestire le varie operazioni. Per questo saranno presenti una combinazione di pannelli solari e batterie ma anche reattori nucleari compatti. Il nuovo amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha sottolineato più volte la necessità di impiegare l'energia nucleare nello Spazio, sia per la propulsione di razzi spaziali che per fornire energia elettrica in contesti particolari come Luna e Marte.

Anche la Russia sarebbe interessata a sviluppare reattori nucleari compatti dedicati alle missioni spaziali e in particolare a fornire energia elettrica sulla Luna. Lo studio sarebbe affidato all'Istituto Kurchatov che starebbe sviluppando il modello chiamato Selena. Parte della tecnologia sarebbe la medesima del sistema Elena-AM (un reattore nucleare a bassa potenza) che è pensato per fornire energia termica ed elettrica in insediamenti terrestri isolati. Un concept che è stato pensato fin dagli anni '90.

I reattori nucleari lunari compatti russi, a differenza di Elena-AM, utilizzeranno metallo liquido e non acqua per il circuito refrigerante. In particolare, secondo l'Istituto Kurchatov, si starebbe pensando alla lega piombo-bismuto. Chiaramente a differenza delle strutture terrestri, sulla Luna non saranno presenti turbine ma sistemi di conversione diretta del calore prodotto in energia elettrica. Questo insieme di scelte unirebbe la necessità di una ridotta manutenzione a una sicurezza superiore, semplificando anche il design.

Mikhail Kovalchuk (dell'Istituto Kurchatov e membro dell'Accademia russa delle scienze) ha dichiarato all'agenzia russa TASS "molte persone stanno ora mirando alla Luna per esplorarla. E questo è giusto. Ma chi avrà strutture stabili sulla Luna non sarà colui che ci metterà solo il piede, ma colui che sarà in grado di fornire una produzione di energia sostenibile lì. Senza di essa, una base permanente sulla Luna è impossibile, e non c'è praticamente alcuna alternativa al nucleare sulla Luna. I pannelli solari di cui tutti parlano non saranno in grado di lavorare lì continuamente - la notte lunare dura circa due settimane. Pertanto, è necessaria una generazione potente autonoma: una centrale nucleare. E chiunque installi una centrale nucleare sulla Luna diventerà il proprietario di una testa di ponte lunare".