La repubblicana Anna Paulina Luna chiede alla NASA notizie sulla cometa interstellare 3I/ATLAS, ma l'agenzia è in shutdown

Nelle scorse ore la politica repubblicana Anna Paulina Luna ha chiesto all'amministratore ad interim della NASA notizie sulla cometa interstellare 3I/ATLAS. L'agenzia spaziale è però in shutdown con personale minimo e funzionamento ridotto.

La cometa interstellare 3I/ATLAS è un oggetto straordinario e per la conoscenza dell'umanità anche piuttosto raro. Sono infatti tre gli oggetti interstellari conosciuti finora (i primi due sono 1I/'Oumuamua e 2I/Borisov) ma solo due sono riconosciute e classificate dalle agenzie spaziali come comete interstellari. Questo limita di molto la quantità di dati disponibili per cercare di capirne e predirne il comportamento.

Come per gli altri oggetti interstellari, anche 3I/ATLAS si muove velocemente all'interno del Sistema Solare (a circa 210 mila km/h) e ci passerà solamente una sola volta. Queste sono altre limitazioni alla raccolta di dati in quanto non è possibile sperare in nuovi passaggi o impostare missioni per l'analisi ravvicinata. Negli scorsi giorni la cometa interstellare era nascosta dal Sole se vista dalla Terra rendendo complessa la raccolta di dati.

All'inizio di ottobre la cometa interstellare 3I/ATLAS si è avvicinata a Marte a 30 milioni di km mentre alla fine di ottobre ha raggiunto la massima vicinanza al Sole a 210 milioni di km. Ora l'oggetto interstellare si sta avvicinando alla Terra, ma la minima distanza che raggiungerà sarà di circa 270 milioni di km per poi allontanarsi per sempre. Le agenzie di tutto il Mondo stanno cercando impostare missioni e telescopi per osservarla e potremo avere nel corso del tempo una migliore comprensione delle sue caratteristiche e della sua dinamica.

L'International Asteroid Warning Network (IAWN) ha informato i membri di cercare le migliori possibilità per osservarla, ma non si tratta di un'allerta. Come spiegato chiaramente "mentre non rappresenta una minaccia, la cometa 3I/ATLAS rappresenta una grande opportunità per la comunità IAWN portare a termine la sua osservazione a causa della sua prolungata osservabilità dalla Terra e dell'alto interesse per la comunità scientifica". Come precisato, in passato lo IAWN aveva già tenuto campagne osservative di questo tipo (e si tratta dell'ottava volta dal 2017) e proprio in questo periodo era già previsto di concentrarsi sull'osservazione di comete in quanto si tratta di oggetti "sfumati" rispetto agli asteroidi, ponendo così nuove sfide osservative. Queste campagne sono utili per individuare per tempo oggetti pericolosi per il nostro Pianeta, ma non è questo il caso.

Nelle scorse settimane le sonde spaziali ESA ExoMars Trace Gas Orbiter e Mars Express hanno raccolto alcune informazioni mentre successivamente è toccato a ESA JUICE, anche se a causa dell'impossibilità di utilizzare la sua antenna principale i dati saranno scaricati solamente a febbraio 2026. Nel corso dei mesi la cometa interstellare 3I/ATLAS è stata anche osservata dal JWST, da Hubble e da altri telescopi terrestri e spaziali.

La cometa 3I/ATLAS e le richieste di Anna Paulina Luna alla NASA

Durante il periodo di massimo avvicinamento a Marte anche la NASA ha impiegato il Mars Reconnaissance Orbiter per raccogliere ulteriori dati. Gli orbiter solitamente non sono le sonde più indicate per queste osservazioni (essendo pensate per missioni differenti), ma le agenzie vogliono cercare di raccogliere il maggior numero di informazioni su un oggetto spaziale come particolare e raro.

La diffusione di ipotesi non verificate (anche da parte di alcuni membri della comunità scientifica) sulla cometa interstellare 3I/ATLAS ha fatto nascere idee alternative sull'origine di questo oggetto interstellare. La diffusione è stata tale che anche la politica se ne è interessata. In particolare il membro repubblicano della Camera dei Rappresentanti statunitense Anna Paulina Luna ha scritto una lettera a Sean Duffy (amministratore ad interim della NASA) per avere chiarimenti sulla cometa interstellare.

In particolare si chiede di rendere pubblici i dati della fotocamera HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter. Questa fotocamera ha una buona risoluzione per catturare immagini della superficie del Pianeta Rosso ma è comunque uno strumento limitato se si pensa a un oggetto relativamente piccolo come una cometa che transita a 30 milioni di km.

Sean Duffy non ha risposto ad Anna Paulina Luna per il momento ma in un suo precedente post su X in risposta a Kim Kardashian (sì, quella Kim Kardashian) ha ribadito che "le osservazioni della NASA mostrano che questa è la terza cometa interstellare ad attraversare il nostro Sistema Solare [ndr. ufficialmente 1I/'Oumuamua non è una cometa]. Non ci sono alieni. Nessuna minaccia per la vita qui sulla Terra".

Un'ulteriore risposta arriva dalla pagina ufficiale di HiRISE (legata all'Università dell'Arizona) dove si può leggere il messaggio "tutte le immagini della cometa interstellare 3I/ATLAS sono considerate notizie di competenza della NASA. A causa dello shutdown del governo federale, le comunicazioni relative alle notizie della NASA sono state sospese". Sul sito dell'agenzia spaziale si legge "la NASA è attualmente in shutdown a causa di una sospensione dei finanziamenti governativi".

Proprio a causa dello shutdown, l'agenzia spaziale (ma anche altre agenzie statunitensi) lavorano a ritmi decisamente ridotti e con solo il personale strettamente necessario. Questo significa che molte notizie, non solo quelle legate alla cometa interstellare 3I/ATLAS non sono disponibili ma non per una "censura" ma per una mancanza di fondi. Inoltre bisogna considerare che sia Anna Paulina Luna che Sean Duffy supportano la stessa parte politica (ndr. il partito repubblicano) e non ci sarebbero quindi problematiche politiche dirette tra le due figure istituzionali. Le informazioni sull'oggetto interstellare arriveranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi (con gli studi che potrebbero essere pubblicati anche nel corso del 2026). L'occasione di studiare la seconda cometa interstellare non andrà persa, tutt'altro (soprattutto con l'avvicinamento alla Terra).