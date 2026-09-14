La prima missione orbitale del razzo spaziale SpaceX Starship (Flight 14) potrebbe essere lanciata il 22 settembre

La tredicesima missione (Flight 13) del razzo spaziale completamente riutilizzabile Starship di SpaceX è avvenuta alla fine di luglio e da allora la società ha iniziato le operazioni per il prossimo lancio che potrebbe rappresentare una svolta per il vettore pesante. Inizialmente Flight 14 sembrava potesse essere lanciata intorno alla metà di settembre e negli ultimi giorni la FAA aveva rilasciato degli avvisi per il 18 settembre, ma la mancanza di un annuncio ufficiale di SpaceX e la pubblicazioni di altri avvisi hanno fatto propendere per un rinvio.

Nelle scorse ore la Federal Aviation Administration ha rilasciato delle nuove autorizzazioni che farebbero pensare a due nuovi giorni possibili per il lancio della missione Flight 14. Il primo giorno utile sarebbe il 22 settembre, con una finestra di lancio tra le 14:15 e le 16:14 (ora italiana), mentre una data di backup sarebbe disponibile per il 23 settembre allo stesso orario.

All'inizio di settembre SpaceX aveva eseguito correttamente uno static fire con 33 motori Raptor 3 atmosferici per Super Heavy Booster 21 mentre nella seconda metà di agosto Ship 41 aveva superato uno static fire a singolo motore Raptor 3 atmosferico e un'altra accensione di tutti i motori a breve distanza di tempo.

Fino a quando non ci saranno ulteriori informazioni, il nuovo profilo missione di Starship rimane incerto. Sappiamo che Flight 14 sarà il primo lancio orbitale del nuovo vettore spaziale pesante con il rilascio di un carico utile operativo, dei satelliti Starlink V3. A differenza di quelli impiegati in Flight 13, questi saranno posti a una quota più alta e non rientreranno dopo pochi minuti nell'atmosfera.

Rimane ancora il dubbio su cosa accadrà a Super Heavy Booster 21 e Ship 41. In precedenza sembrava ormai certo che quest'ultima sarebbe stata recuperata durante questa missione utilizzando il sistema della torre di lancio Mechazilla, ma rimangono ancora diverse perplessità sulla possibilità che SpaceX possa utilizzare questa procedura.

Nelle scorse ore la società ha utilizzato Ship 42 (lo stadio superiore della missione Flight 15) per eseguire alcuni test con le "bacchette" di Mechazilla sollevando lo stadio superiore e facendo prove di collegamento del Quick Disconnect Arm (QDA) del Pad 2 di Starbase, Texas. Questo test permetterebbe, per esempio, di scaricare i serbatoi una volta che lo stadio superiore sarà stato "catturato" da Mechazilla ma non è chiaro se questa procedura sarà impiegata durante Flight 14 o sarà riservata a Flight 15.

Attualmente c'è solo un pad effettivamente operativo, mentre si sta lavorando alle modifiche al Pad 1 di Starbase (utilizzato nelle prime missioni). Questo significa che non potranno essere recuperati sia Super Heavy Booster 21 che Ship 41, ma SpaceX dovrà scegliere quale stadio recuperare e quale far ammarare.