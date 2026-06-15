La nomina di Luca Parmitano per la missione Artemis III e i cambiamenti al programma spaziale con obiettivo la Luna

Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis III. La sua nomina è stata caldamente voluta dalla NASA, in accordo con l'ESA. Quali potrebbero essere le scelte future per gli astronauti delle missioni Artemis dei prossimi anni?

Come annunciato alcuni giorni fa, l'astronauta italiano Luca Parmitano sarà a bordo della missione Artemis III come pilota insieme agli astronauti NASA Randolph Bresnik (comandante), Andre Douglas (specialista di missione) e Frank Rubio (specialista di missione) mentre Bob Hines sarà l'astronauta di riserva. Un grande onore per il nostro Paese e l'ulteriore riconoscimento del lavoro di Parmitano, sia quando si trovava nello Spazio, sia sulla Terra sia nel centro controllo missione per la ISS sia per altre missioni correlate all'ambito aerospaziale.

Come dichiarato da Teodoro Valente (Presidente dell'ASI) "l'Italia ha da sempre una forte rappresentanza di astronauti nel gruppo europeo, una presenza formata di grandi professionisti frutto anche del background dell’ecosistema dello spazio del nostro Paese e del supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, che include la crescita dei due astronauti riservisti, Anthea Evelina Comellini e Andrea Patassa per i quali l’ASI ha sostenuto i moduli di addestramento organizzati da ESA".

Luca Parmitano e le missioni del programma Artemis

Il cambio di strategia del programma Artemis ha condizionato anche l'ordine di assegnazione degli astronauti. Solo alcuni mesi fa la missione Artemis III avrebbe previsto l'allunaggio, ma Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha poi indicato come la terza missione del programma sarebbe stata "di prova" per effettuare dei test su uno o due lander lunari.

A questo scopo l'agenzia spaziale statunitense aveva previsto tra i requisiti la presenza di un pilota collaudatore, favorendo così la scelta di Luca Parmitano (che è pilota collaudatore per l'Aeronautica Militare Italiana con oltre 2000 ore di volo su oltre 40 velivoli diversi), oltre ovviamente alla sua esperienza a bordo della ISS, anche in situazioni critiche (ricordiamo il guasto alla sua tuta spaziale durante un'attività extraveicolare).

Questi cambiamenti all'interno del programma hanno previsto la sospensione del Lunar Gateway anche se, di fatto, con la costruzione di una base lunare permanente sulla superficie, una stazione spaziale orbitante utilizzata per la Luna sembra ora superflua.

L'assegnazione degli astronauti avviene con diverse modalità, ma in generale ci sono accordi tra le agenzie spaziali. Un esempio è Jeremy Hansen (specialista di missione di Artemis II) che è stato assegnato a una missione del programma con un accordo NASA-CSA per la fornitura di Canadarm3 per il Gateway. La costruzione del dispositivo sta proseguendo, secondo quanto affermato dal principale appaltatore ma il suo utilizzo sarà differente (forse in LEO, forse sulla Luna).

L'Italia ha due posti a disposizione, per il momento. Uno legato a un accordo bilaterale NASA-ASI per la fornitura del modulo MPH mentre l'altro è invece legato a ESA in quanto il nostro Paese è il terzo finanziatore dell'agenzia spaziale europea dopo Germania e Francia. Per Luca Parmitano non è stato però "utilizzato" nessuno dei due posti a disposizione ma è stata una scelta precisa della NASA, in accordo con ESA, visto il profilo missione e le caratteristiche specifiche di Parmitano che era tra i più adatti al ruolo.

Attualmente non è chiaro quale sarà la composizione dei futuri equipaggi dopo Artemis III. Salvo ulteriori cambiamenti, la quarta missione del programma e la prima ad allunare (prevista a inizio 2028), potrebbe prevedere quattro astronauti statunitensi: due sulla superficie, due all'interno di Orion. Artemis V invece potrebbe essere la prima ad avere un equipaggio "misto" sulla superficie lunare. Nel 2024 la NASA e la JAXA avevano annunciato congiuntamente che per la costruzione del rover pressurizzato giapponese Lunar Cruiser un astronauta nipponico avrebbe avuto un posto in una missione Artemis e sarebbe potuto essere il primo astronauta non-statunitense a camminare sulla Luna.

Questo accordo (non vincolante) potrebbe far pensare che tra la fine del 2028 e il 2029 gli equipaggi potrebbero essere formati da astronauti di diverse agenzie spaziali. Come scritto sopra, bisogna considerare come relativamente poco tempo addietro, Artemis IV e Artemis V erano missioni che avrebbero previsto la presenza di astronauti europei per l'assemblaggio del Lunar Gateway. I piani rimangono quindi piuttosto incerti e se il ritorno sulla Luna sarà quasi sicuramente a guida statunitense, negli anni successivi le dinamiche potrebbero prevedere diverse nazionalità, compresi astronauti italiani sulla superficie del satellite naturale.