La navicella spaziale indiana Gaganyaan di ISRO ha completato un nuovo test di caduta

L'agenzia spaziale indiana ISRO ha condotto un nuovo test dedicato alla navicella spaziale Gaganyaan. Come accaduto ad agosto 2025, un prototipo della capsula è stato lasciato cadere da 3 km per provare il sistema di apertura dei paracadute.

Gli occhi di tutto il Mondo, negli scorsi giorni, erano incollati alla missione Artemis II diretta intorno alla Luna e rientrata ieri con successo (nonostante un po' di apprensione per alcune macchie sullo scudo termico di Orion). Questo non è stato però l'unico fatto rilevante nel mondo dell'esplorazione spaziale e in particolare del volo con equipaggi. Infatti l'ISRO ha condotto con successo alcuni giorni fa, un nuovo test di caduta della sua navicella spaziale Gaganyaan.

🚨 Gaganyaan IADT-02 Completed!!



ISRO has successfully conducted the 2nd Integrated Air-Drop Test (IADT) of Gaganyaan on today morning after the first one in August 2025! 🔥



The aim of this test was to validate the parachutes and other recovery systems on board Gaganyaan that pic.twitter.com/Og5zmSPO4u — ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) April 10, 2026

Questa navicella spaziale sarà fondamentale per i progetti di sviluppo indipendente dell'India in ambito aerospaziale che prevede la costruzione di una stazione spaziale (chiamata BAS, Bharatiya Antariksh Station) ma anche future missioni verso la Luna con un equipaggio. Il primo lancio di prova, senza astronauti a bordo, avrebbe dovuto essere completato alla fine dello scorso anno, ma ci sono stati alcuni ritardi che hanno posticipato questo importante test mentre il primo lancio con equipaggio è previsto per ora nel 2027.

Il test IADT-02 (Integrated Air Drop Test) per la capsula spaziale Gaganyaan, avvenuto il 10 aprile, è stato condotto con successo presso il centro spaziale di Satish Dhawan. In questo caso è stato impiegato un prototipo del peso complessivo di circa 5,7 tonnellate, che simula quello della vera navicella spaziale durante il lancio senza equipaggio per la missione G1.

Un elicottero Chinook dell'aeronautica indiana ha portato la capsula a circa 3 km di quota sopra una zona di mare. A quel punto la navicella è stata lasciata cadere per provare il sistema di apertura dei paracadute che servono a frenare la discesa nella parte terminale del rientro dallo Spazio. Come precisato da ISRO, vengono impiegati dieci differenti paracadute che si devono aprire in sequenza così da permettere alla capsula di ammarare in sicurezza.

Alla fine del test IADT-02, la capsula di prova è stata recuperata da una nave della marina indiana. ISRO sembra soddisfatta dei risultati di questa prova indicando come "questo test segna un altro passo significativo verso la riuscita della missione G1 di Gaganyaan, con supporto attivo e partecipazione dell'Indian Air Force, della Marina indiana e della Defence Research & Development Organisation (DRDO)".