La navicella Cygnus ha eseguito il reboost della Stazione Spaziale Internazionale

Qualche giorno fa abbiamo scritto di come la NASA (e i suoi partner) abbiano provato a utilizzare la navicella cargo Cygnus per modificare l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale eseguendo un'operazione di reboost. Quel tentativo non venne completato correttamente con i motori che si spensero dopo pochi secondi. Questo però non ha bloccato l'agenzia dall'eseguire un'ulteriore prova.

Questa operazione permetterà di non dover utilizzare necessariamente le capsule Progress (o i propulsori del segmento russo) per modificare l'orbita della ISS in caso di bisogno. C'è però da considerare che non basterà per avere una vera e propria "indipendenza" da Roscosmos in quanto ci sono altri aspetti da considerare come la presenza dei giroscopi del segmento russo che sono fondamentali per mantenere l'assetto. Si tratta comunque di un'operazione importante per avere più margini di manovra (letteralmente).

La navicella Cygnus lascia la Stazione Spaziale Internazionale dopo il reboost

Secondo quanto riportato, l'operazione di reboost è avvenuta il 25 giugno con i motori della capsula Cygnus che hanno funzionato per 5 minuti e 1 secondo così da l'altitudine della Stazione Spaziale Internazionale. Si è trattato solo di una prova e quindi lo spostamento è stato limitato a 160 metri per l'apogeo e 800 metri per il perigeo.

Con la missione NG-17 è stato quindi dimostrato che effettivamente la capsula Cygnus è in grado effettivamente di eseguire questa operazione (per esempio le capsule Dragon di SpaceX non lo possono fare, salvo modifiche al progetto). Ora questa capsula è stata distrutta nell'atmosfera, il 28 giugno, dopo aver completato la sua missione di quattro mesi nello Spazio dove aveva portato a bordo nuovi esperimenti e rifornimenti per una massa complessiva di 3,8 tonnellate.

Steve Krein (VP di Northrop Grumman) ha dichiarato "questo reboost della ISS utilizzando Cygnus aggiunge una capacità fondamentale per aiutare a mantenere e supportare la stazione spaziale". A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, rimangono ancora due razzi Antares in grado di lanciare le capsule Cygnus verso la Stazione Spaziale Internazionale. Questo perché i razzi di quel tipo utilizzano motori russi RD-181 e uno stadio progettato e realizzato in ucraina (da Yuzhmash).

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !