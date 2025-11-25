La navicella Boeing CST-100 Starliner tornerà a volare nell'aprile 2026, senza equipaggio, verso la ISS

La NASA ha annunciato che la missione Starliner-1, che utilizzerà la navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner, sarà senza equipaggio per sicurezza e si svolgerà non prima di aprile 2026. Un'altra missione potrebbe volare il prossimo anno.

All'inizio di settembre dello scorso anno la navicella Boeing CST-100 Starliner della missione Crew Flight Test o CFT-1 era atterrata con successo senza equipaggio a bordo. I due astronauti collaudatori, a scopo precauzionale, erano invece rientrati nella seconda metà di marzo di quest'anno a bordo di una Crew Dragon di SpaceX. Da allora non erano più state rilasciate notizie concrete con passo successivo del programma di Boeing in collaborazione con l'agenzia spaziale statunitense.

Finalmente la NASA ha annunciato le novità dedicate a questa navicella spaziale. Secondo quanto riportato la missione Starliner-1 volerà senza equipaggio a bordo e sarà quindi una missione cargo (oltre che di test), come era stato ipotizzato in passato. Il lancio avverrà non prima di aprile 2026. In un accordo tra le parti, il contratto è passato da 6 missioni a 4 missioni (più due opzionali) e quindi, se tutto andrà bene, permetterà di far volare tre equipaggio per la Stazione Spaziale Internazionale.

Steve Stich (manager del Commercial Crew Program della NASA) ha dichiarato "la NASA e Boeing stanno continuando a testare rigorosamente il sistema di propulsione Starliner in preparazione di due potenziali voli il prossimo anno. Questa modifica consente alla NASA e a Boeing di concentrarsi sulla certificazione del sistema nel 2026, eseguire la prima rotazione dell'equipaggio di Starliner quando è pronto e allineare la nostra pianificazione di volo in corso per le future missioni Starliner in base alle esigenze operative della stazione fino al 2030".

Come sottolineato dalla NASA, rimarrà fondamentale per Boeing terminare con successo tutta la campagna di validazione dell'hardware prima di poter pensare a un volo (anche senza equipaggio). Se anche la missione Starliner-1 dovesse subire degli imprevisti non è così improbabile che la navicella Boeing CST-100 Starliner possa essere accantonata in maniera definitiva lasciando alle Soyuz e alle Crew Dragon il compito di portare gli equipaggi sulla ISS.