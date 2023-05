La NASA terrà una conferenza pubblica sui fenomeni aerei non identificati (UAP)

I fenomeni aerei non identificati (UAP), nuovo nome identificativo degli UFO (Unidentified Flying Object o oggetto volante non identificato) saranno al centro di una conferenza stampa che verrà tenuta dalla NASA per la fine del mese in corso. Attualmente ci sono più unità statunitensi che stanno indagando sulle possibili origini dei fenomeni e ovviamente anche l'agenzia spaziale statunitense non poteva sottrarsi all'analisi.

Questi fenomeni sono tenuti in grande considerazione in quanto possono rappresentare una problematica seria sia per la sicurezza nazionale che per le attività scientifiche. Inoltre conoscere l'origine di queste attività (quando non legate ad attività umane) permette di fare luce su fenomeni rari che avvengono nell'atmosfera e che possono portare a nuove conoscenze anche sul nostro pianeta.

La NASA e i fenomeni aerei non identificati: la conferenza

A giugno dello scorso anno era stata annunciata la creazione di un'unità da parte della NASA per indagare i fenomeni aerei non identificati (UAP) mentre alcuni mesi dopo sono stati resi pubblici i nomi dei membri della commissione che sono esperti di vari settori così da coprire tutte le possibilità.

Proprio perché l'argomento è importante anche per la sicurezza statunitense anche i servizi segreti USA avevano rilasciato un rapporto riguardante gli UAP pur contenendo informazioni parziali su quanto scoperto e sulle possibili cause (che sono molteplici). Questo rapporto però non è direttamente collegato a quello della NASA che è stato stilato in maniera indipendente.

Secondo quanto riportato ufficialmente, l'agenzia statunitense terrà una conferenza il 31 maggio 2023 alle 16:30 (ora italiana) e sarà anche possibile porre domande da parte del pubblico. Come specificato "la NASA definisce UAP come osservazioni di eventi nel cielo che non possono essere identificati come aerei o fenomeni naturali noti da una prospettiva scientifica". Viene poi aggiunto che "l'obiettivo di questo incontro pubblico è mostrare le considerazioni finali prima che il gruppo di studio indipendente dell'agenzia pubblichi un rapporto quest'estate".

Ancora più interessante è che, come affermato, il rapporto non prenderà in analisi i singoli casi, anzi, cercherà di stilare una serie di regole e di metodi di analisi per permettere di comprendere al meglio i fenomeni sconosciuti futuri così che gli scienziati e gli esperti possano trarre le giuste conclusioni con tutti i dati disponibili.