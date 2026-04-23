La NASA rinnova i computer della Stazione Spaziale Internazionale con potenti workstation HP di nuova generazione

La NASA ha aggiornato i laptop della ISS con le workstation mobile HP ZBook G9, progettate per attività scientifiche e operative complesse. Dotate di hardware avanzato e adattatori speciali per la corrente DC, i nuovi notebook sostituiranno i modelli precedenti, segnando uno degli ultimi upgrade tecnologici prima del "deorbit" previsto nel 2030

Anche nello Spazio, la tecnologia invecchia e può diventare un ostacolo. Per questo motivo, la NASA ha pianificato un importante aggiornamento dei computer utilizzati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti, infatti, devono affrontare quotidianamente attività complesse che richiedono sistemi affidabili e performanti, e lavorare con laptop lenti o obsoleti può compromettere efficienza e produttività.

Durante la missione Expedition 74, l'equipaggio ha esaminato il piano di aggiornamento che prevede la sostituzione dei server di rete e l'introduzione di nuovi laptop più potenti. Il modello scelto è stato l'HP ZBook Fury G9, destinato a rimpiazzare i precedenti HP ZBook Fury G2 già in uso sulla stazione. I primi esemplari di questi nuovi dispositivi erano stati inviati in orbita già nell'ottobre 2025.

Non si tratta di un semplice aggiornamento hardware. La vita sulla ISS richiede computer capaci di gestire carichi di lavoro avanzati: esperimenti scientifici, elaborazione di immagini, comunicazioni con la Terra, monitoraggio dei sistemi e gestione logistica. Per questo motivo, le nuove macchine sono dotate di specifiche tecniche di altissimo livello.

Le specifiche tecniche e le configurazioni delle nuove workstation scelte dalla NASA

Le workstation includono un processore Intel Core Ultra 9 HX con tecnologia vPro, una GPU NVIDIA RTX Pro Blackwell, ben 128 GB di memoria DDR5 e quattro unità SSD NVMe da 2 TB ciascuna. Si tratta di configurazioni che superano di gran lunga quelle tipiche dei laptop consumer, avvicinandosi invece alle prestazioni dei PC professionali di fascia alta.

Un aspetto fondamentale riguarda l'alimentazione: sulla ISS si utilizza principalmente corrente continua (DC), quindi i laptop necessitano di adattatori dedicati. Questo dettaglio evidenzia come anche componenti apparentemente semplici debbano essere pensati per funzionare correttamente in orbita.

Attualmente, più di 100 workstation HP sono già operative sulla ISS, insieme a stampanti compatibili con la microgravità. Le nuove workstation mobile ZBook G9 rappresentano la terza generazione di sistemi informatici forniti dall'azienda statunitense alla stazione. Considerando che la ISS è destinata al deorbit entro il 2030, questo aggiornamento potrebbe essere uno degli ultimi grandi interventi tecnologici prima della conclusione della sua lunga missione.