La NASA prepara il lancio di Roman: il telescopio si solleva in verticale prima del decollo

La NASA ha sollevato in verticale il telescopio spaziale Nancy Grace Roman all'interno della Payload Hazardous Servicing Facility, la sala bianca del Kennedy Space Center in Florida dove i veicoli spaziali vengono riforniti e preparati al volo. L'operazione è stata completata lo scorso 25 giugno, con tecnici e ingegneri che hanno impiegato una gru per issare lo strumento fino a un supporto specializzato pensato per reggerlo durante le fasi di lavorazione a terra.

Il telescopio era arrivato in Florida dopo aver lasciato il Goddard Space Flight Center in Maryland, dove è stato assemblato e collaudato. Da lì la squadra di missione lo ha trasportato fino a Kennedy dentro un container speciale a clima controllato, per poi sottoporlo a una pulizia aggiuntiva, a un'ispezione post-trasporto e alla rimozione di eventuali contaminanti residui. Mancano poco più di sette settimane al decollo, fissato per il 30 agosto 2026.

Un campo visivo 100 volte più ampio di Hubble: le caratteristiche del Roman

Roman prende il nome da Nancy Grace Roman, la prima capo astronoma della storia della NASA, spesso ricordata come la "madre" del telescopio Hubble. La nuova missione punta a superare quell'eredità con un campo visivo almeno 100 volte più ampio di quello del suo predecessore, una caratteristica che permetterà di catturare porzioni di universo enormemente più vaste in ogni singola osservazione.

Gli obiettivi scientifici riguardano lo studio della materia oscura e dell'energia oscura, due dei misteri più resistenti dell'astrofisica moderna. A bordo trova posto anche il Roman Coronagraph Instrument, una tecnologia dimostrativa capace di oscurare la luce delle stelle per fotografare direttamente pianeti extrasolari, un'impresa che resta tra le più complesse dell'osservazione astronomica.

Il lancio è previsto da Launch Complex 39A a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX, e arriverà con nove mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria della missione. Come riportato dal blog ufficiale della missione, il passaggio in verticale apre ora alla fase di ispezioni, test funzionali e integrazione che precederà l'imbarco definitivo sul razzo.

Nelle immagini diffuse dalla NASA, Roman appare sospeso a mezz'aria mentre la gru lo guida verso il proprio alloggiamento. Un'istantanea che racconta bene la fase più delicata della preparazione: da qui in avanti ogni intervento sul telescopio avverrà con lo strumento già nell'assetto che manterrà fino al giorno del lancio.