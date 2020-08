La NASA potrebbe utilizzare laser per ricevere dati più velocemente dalle missioni

Ricevere i dati dalle missioni spaziali (sia vicine che lontane) è da sempre un problema. E se nelle missioni meno recenti i dati erano relativamente pochi, con l'arrivo di nuovi strumenti (per esempio fotocamere ad alta risoluzione) i dati da scambiare sono cresciuti enormemente. Una soluzione al vaglio della NASA è quella dell'utilizzo di laser.

La stazione Optical Ground Station 2 o OGS-2 appena completata nelle Hawaii.

Dalle onde radio ai laser per comunicare nello Spazio

Come spiegato in un post, sfruttando laser a infrarossi sarebbe possibile superare i vincoli delle trasmissioni radio attuali in termini di velocità. Ma prima è necessario sviluppare la tecnologia per renderla affidabile.

Per farlo la NASA ha realizzato delle stazioni sulla terraferma e l'ultima a essere completata si trova nelle Hawaii (Optical Ground Station 2 o OGS-2). Questa permetterà di catturare e trasmettere i laser del sistema LCRD acronimo di Laser Communications Relay Demonstration. La prima stazione, OGS-1, si trova invece in California (Table Mountain). Le operazioni inizieranno effettivamente nella prima parte del 2021 e saranno solamente un test preliminare.

Come segnalato sempre dall'agenzia spaziale, questo genere di comunicazioni ottiche subiscono le interferenze dovute al maltempo. Per questo si è scelto un luogo come Haleakalā (a circa 3000 metri di quota) e la costruzione di più stazioni. Se LCRD non potrà comunicare con una delle OGS, potrà puntare sulle altre come "backup".

Rappresentazione della parte inferiore del satellite dedicato al sistema LCRD.

I vantaggi delle trasmissioni ottiche

Secondo le stime, passare dalla comunicazione con onde radio a quella ottica con laser permetterà un aumento della velocità di trasmissione da 10 a 100 volte. Interessante notare che oltre alla velocità, ci sarà un minore consumo di energia (vista la diffusione inferiore grazie alla lunghezza d'onda inferiore), dimensioni ridotte dei dispositivi e leggerezza. Quindi batterie più piccole, minore richiesta energetica per i lanci e più spazio per altri strumenti.

Mentre le stazioni sulla terraferma sono pronte, il sistema LCRD sarà a bordo del satellite STPSat-6 della Difesa statunitense che sarà lanciato entro quest'anno con un razzo della ULA. Si tratterà dell'ultimo tassello per permettere l'inizio della fase di test vera e propria.

Verranno studiate le capacità effettive di trasmissione, la capacità di trasmissione in condizioni di tempo meteorologico non ideale, capacità di cambio di stazione di terra e molto altro ancora. Nei prossimi anni la comunicazione attraverso le onde radio sarà ancora molto utilizzata, ma guardando ancora più in là, potrebbe essere affiancata (e ancora dopo sostituita) da laser.