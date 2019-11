La NASA non nega: un singolo lancio dell'SLS potrebbe costare 'oltre 2 miliardi'

Di recente il governo USA ha rilasciato informazioni sul costo di lancio di un razzo Space Launch System, e negli scorsi giorni è emersa una stima di "oltre 2 miliardi di dollari" all'interno di una lettera della Casa Bianca rivolta al Senate Appropriations Committee. Durante l'annoso sviluppo del sistema di lancio la NASA ha sempre evitato di rivelare l'esborso economico di un singolo lancio dell'SLS, ma oggi potremmo avere qualche informazione in più.

Del resto non è facile parlare di costi di lancio unitario durante lo sviluppo di una tecnologia che ha richiesto diversi anni per essere portata a compimento, ma probabilmente l'agenzia spaziale USA ha cercato di proteggersi da eventuali pericoli legali e burocratici. Elon Musk, inoltre, ha dichiarato che il Falcon Heavy di SpaceX può essere acquistato a 150 milioni di dollari, e ha circa due terzi della capacità di carico dell'SLS nella versione Block 1.

Dopo la pubblicazione della lettera di cui parlavamo sopra la NASA non ha mai smentito la stima, quindi potrebbe essere vero che per far volare il razzo SLS (forse già nel 2021) potrebbero essere necessari più di 2 miliardi di dollari. Un responsabile della NASA ha dichiarato ad Ars Technica che si sta lavorando insieme a Boeing per abbattere i costi di lancio di un singolo razzo SLS attraverso "un contratto di produzione a lungo termine" e la finalizzazione di contratti "per gli altri elementi del razzo".

Nel costo di un singolo lancio non è naturalmente incluso solo il materiale necessario per rendere ciò possibile, e questo la NASA lo sa e non lo nasconde: quello è infatti marginale rispetto al mantenimento di migliaia di impiegati necessari per la realizzazione del progetto, e agli accordi necessari con le centinaia di fornitori. Secondo la NASA, infatti, produrre un secondo razzo ogni anno consentirebbe di ridurre i costi per unità in maniera significativa.

Quello che la NASA non sembra includere nelle stime, però, sono i costi di progettazione e sviluppo. Fino ad oggi sono stati richiesti circa 2 miliardi di dollari annui per il progetto esclusivo dello Space Launch System, e se questi costi verranno ammortizzati lungo i 10 lanci del razzo il costo per singolo lancio potrebbe diventare anche del doppio rispetto a quello indicato dalla NASA, pari a circa 4 miliardi di dollari. Il tutto senza includere un eventuale stadio per l'esplorazione o una navicella, componenti che potrebbero avere costi di produzione di centinaia di milioni di dollari.