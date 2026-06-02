La NASA ha confermato che un meteorite da 1,5 metri di diametro è esploso nei cieli sopra il New England il 30 maggio

Nelle scorse ore la NASA ha confermato che un meteorite da 1,5 metri di diametro è entrato nell'atmosfera terrestre frammentandosi nei cieli sopra il New England il 30 maggio. Il fenomeno è stato rilevato anche dal satellite meteorologico GOES-19.

Negli scorsi giorni molte persone nella zona del New England hanno potuto assistere all'ingresso di un meteorite nell'atmosfera terrestre e alla sua esplosione, che ha generato un grande frastuono udibile anche a grande distanza. La NASA ha confermato ufficialmente il fenomeno avvenuto il 30 maggio alle 20:06 (ora italiana) con i dati che sono stati raccolti non solo da videocamere di sorveglianza, dashcam ma anche dal satellite meteorologico geostazionario GOES-19 (chiamato anche GOES-U) del National Oceanic and Atmospheric Administration.

A meteor breaking through the firmament



Captured by GOES-19 on 2026-05-30 at 18:06:17 UTC pic.twitter.com/PInp1Cw8Yj — 🚀conspiracy_slayer🌕 (@conspiracyslyr) May 31, 2026 E

Secondo le rilevazioni, il meteorite dovrebbe essersi frantumato a circa 50 km di quota in una zona di cielo compresa tra il Massachusetts e il New Hampshire. I dati indicherebbero che l'oggetto aveva un diametro di circa 1,5 metri con una massa di 5,6 tonnellate, entrando nell'atmosfera a una velocità elevata pari a circa 68 mila km/h.

A causa della traiettoria, dell'angolo di ingresso e della velocità, il meteorite avrebbe percorso circa 42 km prima di disintegrarsi generando una caduta di detriti nell'area della Baia di Cape Cod. Pur essendo un oggetto relativamente modesto nelle dimensioni, l'energia rilasciata è stata pari a 0,23 kt (o 230 tonnellate di TNT).

Come spiegato dalla NASA, per l'emisfero settentrionale questo periodo (solitamente va da febbraio ad aprile) è quello più favorevole per osservare l'ingresso di meteoriti nell'atmosfera. La motivazione non è chiara ma gli eventi subiscono un incremento del 10%-30% in queste settimane. Una delle possibilità è che il nostro Pianeta attraversi una zona più ricca di grandi detriti che poi rientrano nell'atmosfera generando questi eventi. L'agenzia sottolinea come anche la presenza di un maggior numero di dispositivi di registrazione possa contribuire ad aumentarne la visibilità nazionale e internazionale.

Ci sono differenti tipologie di oggetti spaziali con nomi che variano in base alle caratteristiche. Per esempio un meteoroide è una roccia di piccole dimensioni, solitamente un frammento di una cometa o di un asteroide. C'è poi una meteora, che si riferisce alla scia luminosa che appare nel cielo quando un meteoroide entra nell’atmosfera.

On Saturday, May 30, the Geostationary Lightning Mapper (#GLM) on board @NOAA's #GOESEast (#GOES19) 🛰️ detected a bright flash near Massachusetts.



But this wasn't lightningit was a bolide, a bright meteor that exploded in Earth's atmosphere. Residents throughout the region pic.twitter.com/DLABs1XC31 — NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 1, 2026

Non può mancare la pioggia di meteoriti che si verifica quando i meteoroidi con origine comune (per esempio quando la Terra attraversa i detriti lasciati da una cometa) entrano nell'atmosfera. Un meteorite, come nel caso segnalato, è quando la roccia è di buone dimensioni e caratteristiche tali per arrivare fino al suolo. Un bolide invece è ancora più luminoso e visibile, soprattutto quando il fenomeno avviene di notte, tanto da essere più brillante di pianeti come Venere.