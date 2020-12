La NASA ha annunciato gli astronauti delle missioni Artemis verso la Luna

Continua il percorso della NASA che dovrebbe riportare l'essere umano sulla Luna entro il 2024 (non senza qualche intoppo). Un passaggio fondamentale è stato fatto negli scorsi giorni quando l'agenzia spaziale statunitense ha annunciato di aver selezionato i 18 astronauti (uomini e donne) che faranno parte delle missioni Artemis.

Click sull'immagine per ingrandire

Gli astronauti che torneranno sulla Luna

Non è ancora stato deciso chi effettivamente prenderà parte alle missioni e chi sarà la prima persona a rimettere effettivamente piede sul nostro satellite naturale. Ricordiamo infatti che Artemis I non avrà equipaggio, Artemis II avrà equipaggio ma non allunerà e sarà solo Artemis III che effettivamente arriverà sulla superficie. Stiamo comunque parlando di un piano ambizioso che prevede "una presenza lunare umana sostenibile entro la fine del decennio". A questo gruppo potranno anche aggiungersi altri astronauti di altre nazioni, se verrà ritenuto necessario.

Jim Bridenstine (amministratore della NASA) "siamo entusiasti di condividere questo prossimo passo nell'esplorazione: nominare il Team di astronauti Artemis che aprirà la strada, che include la prima donna e il prossimo uomo che cammineranno sulla superficie lunare".

Gli astronauti della NASA delle missioni Artemis

I nomi degli astronauti selezionati per formare il team Artemis sono quelli riportati qui di seguito:

Joseph Acaba

Kayla Barron

Raja Chari

Matthew Dominick

Victor Glover

Warren Hoburg

Jonny Kim

Christina Hammock Koch

Kjell Lindgren

Nicole A. Mann

Anne McClain

Jessica Meir

Jasmin Moghbeli

Kate Rubins

Frank Rubio

Scott Tingle

Jessica Watkins

Stephanie Wilson

Molti di questi astronauti sono stati selezionati nel 2017 (non tutti) e hanno diverse formazioni in vari campi che potranno tornare utili per le missioni e per l'esplorazione lunare. Joseph Acaba per esempio ha già fatto tre "passeggiate spaziali" ed è stato complessivamente per 306 giorni nello Spazio oltre a essere laureato in geologia. Ci sono poi diversi ingegneri: Barron è ingegnere di sistemi con specializzazione in ingegneria nucleare oppure Chari è ingegnere astronautico e ha una specializzazione in aeronautica e astronautica.

C'è anche Victor Glover che ha pilotato la Crew Dragon della missione Crew-1 e che è attualmente sulla ISS. Jonny Kim è un Navy SEAL ma anche una laurea in matematica e un dottorato in medicina come Kjell Lindgren (che ha passato anche 141 giorni nello Spazio e ha fatto due "passeggiate spaziali"). In generale, com'è logico aspettarsi, si tratta di persone altamente qualificate e con diverse competenze in molti campi. Ora inizieranno un periodo di formazione ad hoc per le missioni Artemis dove impareranno a utilizzare le strumentazioni di bordo mentre verranno definiti i vari incarichi. La Luna è un po' più vicina.