La NASA ha annunciato gli astronauti della missione Artemis III e altre novità: Luca Parmitano sarà a bordo

Oggi si è tenuta la conferenza stampa della NASA dove sono state annunciate alcune delle novità per la missione Artemis III del 2027. Tra gli astronauti di questa missione ci sarà anche l'italiano Luca Parmitano.

Dopo il successo di Artemis II (lanciata all'inizio di aprile) è ora il momento di pensare alla prossima missione: Artemis III. Inizialmente per questa missione era previsto l'allunaggio ma la NASA ha modificato i propri piani per farla diventare una missione di test in orbita bassa terrestre così da provare l'hardware, posticipando l'allunaggio ad Artemis IV all'inizio del 2028 (seguita poi da Artemis V, alla fine dello stesso anno). Nella giornata di oggi si è tenuta una conferenza stampa dove sono state annunciate diverse novità, tra le quali l'equipaggio che prenderà parte alla missione e l'equipaggio di backup, oltre ad alcune novità.

Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha confermato l'intenzione di avere entrambi i lander lunari, Blue Moon MK2 e Starship HLS, rispettivamente di Blue Origin e SpaceX, in orbita bassa terrestre per i test di docking con Orion. L'hardware di Artemis III per il lancio di NASA SLS (Space Launch System) sarà assemblato nel corso dell'anno e per la fine del 2026 dovrebbe essere eseguito un Wet Dress Rehearsal, così da farsi trovare pronti quando i lander lunari potranno essere lanciati.

Artemis III: l'equipaggio e le novità della missione di test

Ancora una volta viene confermato che qualsiasi lander lunare sarà scelto, ci sarà prima un allunaggio di prova senza equipaggio per provare le tecnologie riducendo il rischio per gli equipaggi. Questo significa che nel 2027 ci potrebbe essere il lancio di almeno tre lander lunari (due in LEO e uno verso la Luna) prima di un vero e proprio allunaggio con astronauti a bordo. Le tute spaziali AxEMU voleranno a bordo della ISS per alcuni test, come era già stato indicato in precedenza. Ci sarà poi anche un test per l'interfacciamento tra le tute spaziali e almeno un lander lunare nel 2027, durante la missione Artemis III.

La sequenza degli eventi prevede il lancio di Blue Moon MK2 e successivamente il lancio di Orion con NASA SLS senza secondo stadio ICPS ma con un mockup senza sistema di propulsione. Il lander lunare di Blue Origin sarà provato per primo con l'equipaggio che entrerà al suo interno, opererà alcuni test per circa due giorni e, successivamente, tornerà su Orion e si staccherà. A quel punto sarà lanciato il lander di SpaceX per effettuare il docking tra Orion e Starship HLS e test della durata di un giorno, senza entrare all'interno, secondo i piani attuali. La missione Artemis III dovrebbe durare complessivamente circa due settimane, dal lancio di New Glenn al rientro con ammaraggio nell'Oceano Pacifico di Orion.

SpaceX ha confermato che parte dell'hardware che sarà impiegato per Starship HLS è quello già utilizzato per Dragon e Crew Dragon, permettendo così di ridurre le tempistiche di sviluppo. Verrà impiegato un modello di terza generazione con un adattatore per il docking ma non con un design completo pensato per la Luna. NASA e SpaceX, per Artemis IV (nel 2028), hanno deciso che il docking tra Starship HLS e Orion avverrà il orbita bassa terrestre per il lander lunare che accenderà poi i suoi motori per la manovra di inserzione translunare (TLI).

L'equipaggio di Artemis III prevederà Randolph Bresnik (NASA) come comandante, Andre Douglas (NASA) come specialista di missione, ci sarà poi Francisco (Frank) Rubio (NASA) come altro specialista di missione e infine l'astronauta italiano Luca Parmitano (ESA) che sarà il pilota. L'Italia avrà quindi un ruolo di primo piano all'interno del programma Artemis e un potenziale altro astronauta del nostro Paese potrebbe volare già con la quinta missione del programma o poco più avanti, stando ai precedenti accordi. Come astronauta di riserva invece ci sarà Bob Hines (NASA).

Secondo quanto riportato dalla NASA, gli astronauti della missione Artemis III inizieranno subito l'addestramento per l'utilizzo della navicella spaziale Orion e per l'utilizzo dei lander lunari Starship HLS e Blue Moon MK2.

Josef Aschbacher (direttore generale dell'ESA) ha anche ricordato l'episodio durante il quale la tuta spaziale di Luca Parmitano ebbe un problema durante un'attività extraveicolare a bordo della ISS con l'astronauta italiano che agì con calma e fermezza per riuscire a superare un momento critico e con un rischio altissimo per la sua vita. Aschbacher ha dichiarato anche che "Artemis III spingerà i confini delle operazioni spaziali in orbita. L'incarico di Luca come pilota riflette la profondità della competenza europea nel volo spaziale umano e attinge alla sua vasta esperienza operativa in situazioni di alta pressione. Allo stesso tempo, l’European Service Module dell'ESA fornirà ancora una volta le capacità critiche che alimentano Orion, dimostrando il ruolo duraturo dell'Europa al centro del programma Artemis. La notizia di Houston oggi è un potente riconoscimento del ruolo dell'ESA nel consentire il ritorno dell’umanità sulla Luna – e un progresso chiave nella nostra partnership con la NASA. Gli europei possono essere orgogliosi di essere parte di questo emozionante viaggio".