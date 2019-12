La NASA fa esplodere l'enorme serbatoio di SLS, ma è per test

Pensate a un enorme serbatoio alto 64 metri e largo circa 8,5 metri. Si tratta di uno dei più grandi serbatoi per razzi spaziali che la NASA abbia mai realizzato e ora è esploso. Non si tratta però di un errore ma di un test per verificare la resistenza di strutture di questo tipo (che da quando Saturn V è andato in pensione ha trovato difficilmente eguali).

Il test della NASA è avvenuto in Alabama qualche giorno fa, riuscendo a trovare il limite di rottura dell'enorme serbatoio che sarà una delle parti centrali di SLS, Space Launch System. Ricordiamo che SLS è il razzo che riporterà l'essere umano sulla Luna (grazie alla missione Artemis) e che un giorno porterà gli astronauti anche su Marte, secondo quanto dichiarato dal governo statunitense.

Una volta riempito, questa parte del serbatoio di SLS conterrà idrogeno liquido che reagirà con l'ossigeno liquido contenuto in altro serbatoio sovrastante per far muovere il colossale razzo. Secondo quanto riportato dagli ingegneri dopo i test, il serbatoio ha resistito a oltre il 260% dei carichi di volo previsti per cinque ore.

Si tratta quindi di un successo per la NASA e per il programma SLS (aspramente criticato per i costi elevati). Neil Otte (ingegnere capo dell'SLS Stages a Marshall) ha dichiarato che rompere un serbatoio ora servirà a far volare Space Launch System per i prossimi decenni.

Durante il test è stato impiegato azoto gassoso ma questo non è comunque il primo test a cui va incontro questo serbatoio. Anche in passato non sono stati evidenziati problemi (rotture, cedimenti, crepe). Inoltre, grazie a enormi pistoni idraulici, sono state simulate forze di compressione, tensione e flessione sulla struttura di prova alta ben 76 metri.

Altro punto interessante è che anche la rottura è avvenuta esattamente come previsto dai modelli precedenti mostrando così una grande accuratezza della simulazioni. Ora non resta che concludere l'assemblaggio, i test preliminari e l'umanità sarà pronta per una nuova era dell'esplorazione spaziale.