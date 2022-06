La NASA cerca di utilizzare la navicella Cygnus per modificare l'orbita della ISS

Poco dopo l'inizio della guerra in Ucraina Dmitry Rogozin (direttore generale di Roscosmos) aveva fatto dichiarazioni allarmanti circa la possibilità di far deorbitare la Stazione Spaziale Internazionale sopra alcune nazioni. Si trattava di minacce poco credibili ma che hanno comunque posto un problema importante anche per la NASA e gli altri partner.

Attualmente per le correzioni orbitali vengono impiegate le navicelle russe (come le Progress) ma, con il possibile ritiro della Russia dal progetto della ISS queste non sarebbero più disponibili. Attualmente le navicelle Dragon non sono pensate per questo genere di operazioni e quindi Roscosmos avrebbe un'interessante punto di forza tecnico da utilizzare nelle trattative.

La ISS e la strategia della NASA per le correzioni orbitali

In queste ore la ISS ha dovuto effettuare una correzione orbitale grazie alla navicella cargo Progress 81 che ha acceso i motori per 4 minuti e 34 secondi in una manovra programmata per evitare un detrito generato dal test antisatellite russo negli scorsi mesi (che ha distrutto il satellite dismesso Kosmos-1408). Tutto è andato come previsto e non ci sono stati problemi a causa del detrito in avvicinamento.

Questo evento è avvenuto solamente pochi giorni prima di un tentativo della NASA di utilizzare i motori della navicella Cygnus NG CRS-17 per modificare l'orbita della ISS nella giornata di ieri (alle 17:20, ora italiana). Lo scopo sarebbe quello di avere anche navicelle statunitensi in grado di svolgere le operazioni della Progress.

Stando a quanto riportato il test avrebbe dovuto avere una durata di 5 minuti e 1 secondo. Invece l'accensione del motore della navicella realizzata da Northrop Grumman si è interrotta inaspettatamente dopo 5 secondi non portando a termine l'operazione.

Attualmente le cause sono sotto investigazione e un nuovo tentativo potrebbe essere programmato in un prossimo futuro. Avere una navicella in grado di compiere questa operazione (da parte statunitense) non è l'unica questione aperta per la NASA. Infatti oltre a una navicella in grado di eseguire quelle operazioni serve anche il controllo delle ruote di reazione (che sono posizionate nel settore russo della ISS). Sicuramente un'opzione aggiuntiva grazie alla Cygnus permetterebbe comunque più flessibilità nella modifica dell'orbita se necessario.

