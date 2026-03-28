La NASA cambia strategia per le missioni verso la Luna, la Cina sembra invece più sicura dello svolgimento

Nelle scorse settimane sono state diffuse alcune informazioni sul lander lunare Lanyue e sulla capsula Mengzhou che la Cina utilizzerà per le sue missioni verso la Luna previste entro il 2030. La strada sembra segnata.

Negli scorsi giorni si è tenuto l'evento Ignition durante il quale la NASA ha definito quelli che sono i piani futuri per la Luna (e non solo). Tra questi troviamo i cambiamenti alle missioni Artemis e l'annuncio di una base lunare permanente sulla superficie del satellite naturale. La Cina invece, pur non rivelando la stessa quantità di dettagli, sembra sicura sul proprio percorso verso la Luna, con il primo allunaggio previsto entro il 2030 (probabilmente nel 2029).

In un nuovo articolo scientifico si è discusso delle caratteristiche del lander lunare Lanyue, presentato all'inizio del 2024. Questa unità sarà fondamentale per l'allunaggio e sarà più simile all'opzione Blue Origin Blue Moon MK2 che a Starship, semplificando le operazioni e il lancio. Vettori e lander pesanti sono attualmente in fase di sviluppo ma arriveranno solamente dopo il 2030 con il razzo spaziale Lunga Marcia 9.

Con Lanyue, la Cina utilizzerà la sua esperienza nell'utilizzo di sistemi di propulsione basati su tetrossido di monometilidrazina e di tetrossido di azoto che alimenteranno quattro motori YF-36. La struttura del lander lunare presenta serbatoi con cupola comune che permettono di immagazzinare circa 6 tonnellate di propellente e che si trovano alla base del lander e viene utilizzata una pressione costante grazie alla pressurizzazione con elio.

Gli astronauti cinesi saranno posizionati più sopra e dovranno scendere una scaletta per raggiungere la superficie lunare. Per proteggere i serbatoi dal calore prodotto dai motori sarà utilizzato sia raffreddamento passivo che attivo. Per ridurre ulteriormente i rischi si agirà anche sul livello di spinta dei propulsori viste anche le prestazioni superiori al minimo necessario per completare la missione.

Lanyue avrà diversi sistemi per l'allunaggio derivati da Chang'e e Tianwen ma ancora più evoluti. Ci sarà un'unità di misura inerziale, star-tracker, sensori di navigazione ottica, un radar a microonde e un sensore laser per evitare gli ostacoli presenti sulla superficie. La divisione per il volo umano della CNSA (CMSA) ha anche sviluppato un simulatore nel quale gli astronauti cinesi si stanno allenando ad atterrare. Per l'invio e la ricezione dei segnali tra i sensori e il centro di comando sul lander verranno impiegati cablaggi ottici in grado di raggiungere i 100 Mbps con una latenza di 6 ms.

In generale il lander lunare sviluppato dalla Cina dovrebbe conservare l'affidabilità dei propellenti ipergolici di Apollo (pur perdendo in efficienza rispetto ai propellenti criogenici), adotta sistemi di ridondanza e automazione aggiornati e soluzioni strutturali avanzate (materiali compositi) migliorati rispetto all'epoca di Apollo.

La navicella Mengzhou invece avrà un propulsore YF-58 che funziona con tetrossido di monometilidrazina e tetrossido di azoto. Questo motore sarà più prestazionale di YF-36 considerando che la massa della navicella è pari a 26 tonnellate. La Cina ha anche previsto il possibile presentarsi di problemi all'hardware pensando a strategie per salvare gli astronauti.

Per il Launch Escape System (LES) di Mengzhou si era pensato a una soluzione integrata e non alla "classica" torre, riprendendo il design delle Crew Dragon. Questo design è stato poi scartato a causa di problematiche tecniche preferendo una soluzione più convenzionale. Il programma lunare cinese sembra essere a buon punto e un allunaggio entro il 2030 è tutt'altro che improbabile. Resta invece qualche perplessità per Artemis, anche se la nuova gestione sembra avere le idee più chiare su come agire.