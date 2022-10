La NASA annuncia i membri della commissione sui fenomeni aerei non identificati (UAP)

All'inizio di giugno era stato annunciato dalla NASA che sarebbe stata istituita una commissione d'indagine sui fenomeni aerei non identificati (Unidentified Aerial Phenomena o UAP), la nuova denominazione di quelli che un tempo erano conosciuti come UFO o oggetti volanti non identificati. Chiariamo subito che non si tratta di un'implicita ammissione del fatto che la Terra sia stata visitata da civiltà aliene, ma c'è comunque molto da capire.

A chiarire che non ci si sta riferendo necessariamente agli alieni è proprio l'agenzia spaziale statunitense che aveva scritto nel precedente comunicato come "non ci sono prove che gli UAP siano di origine extraterrestre". Si cercheranno quindi prove di oggetti volanti, molto probabilmente di natura umana, che hanno valicato lo spazio aereo statunitense senza autorizzazione oppure di fenomeni naturali che non hanno ancora una spiegazione o una corretta identificazione. La questione è quindi sia di natura scientifica ma anche legato alla sicurezza nazionale USA che vuole evitare che nuove tecnologie di eserciti nemici possano dare problemi sul suolo americano.

La NASA annuncia i membri della commissione sui fenomeni aerei non identificati

La commissione della NASA è composta da 16 persone che lavorano in diversi ambiti e che hanno diverse esperienze così da cercare di vagliare tutte le possibilità. Lo studio indipendente da parte dei nuovi membri è iniziato il 24 ottobre e si concluderà dopo nove mesi, al termine sarà stesa una relazione con quanto scoperto e con delle linee guida da seguire per le future analisi (sia da parte dell'agenzia che da altre organizzazioni). Il rapporto sarà disponibile pubblicamente da metà 2023.

Vista la varietà di fenomeni da analizzare, ci sarà particolare attenzione a come gli enti civili e non solo hanno raccolto i dati sui fenomeni aerei non identificati (UAP). Verrà poi stesa una roadmap per un'analisi più estesa dei fenomeni osservati per svelare possibili cause passate e trovare una risposta a quelli che verranno osservati in futuro.

Stando alla dichiarazione della NASA, attualmente verranno presi in considerazione solo i dati derivanti da relazioni non classificate. Thomas Zurbuchen (amministratore associato della NASA) ha dichiarato "capire i dati che abbiamo sui fenomeni aerei non identificati è fondamentale per aiutarci a trarre conclusioni scientifiche su ciò che sta accadendo nei nostri cieli. I dati sono il linguaggio degli scienziati e rendono l'inspiegabile, spiegabile".

David Spergel (presidente della Simons Foundation, una fondazione privata dedicata allo studio della matematica e delle scienze fondamentali) sarà a capo della commissione d'indagine. Insieme a lui ci sarà Daniel Evans che aiuterà a coordinare il lavoro dei vari membri.

La commissione d'indagine sugli UAP sarà composta da:

David Spergel

Anamaria Berea

Federica Bianco

Paula Bontempi

Reggie Brothers

Jen Buss

Nadia Drake

Mike Gold

David Grinspoon

Scott Kelly

Matt Mountain

Warren Randolph

Walter Scott

Joshua Semeter

Karlin Toner

Shelley Wright

Tra questi nomi troviamo anche un'italiana (che però lavora negli USA). Si tratta di Federica Bianco, professoressa all'Università del Delaware che ha un focus in particolare sul data-science e collabora alla messa in opera dell'osservatorio Vera Rubin in corso di costruzione in Cile. Altro nome noto è Scott Kelly, ex-astronauta e ex-membro della Marina USA che ha partecipato a diverse missioni totalizzando 520 giorni nello Spazio. Ci sono poi scienziati legati al progetto SETI per la ricerca di vita extraterrestre, ex-dirigenti dell'FAA (Federal Aviation Administration), esperti di vita marina e ambiente, dirigenti del Dipartimento della Sicurezza Interna USA e del Dipartimento della Difesa oltre a dirigenti di imprese private (come Maxar, che si occupa di imaging satellitare).

Un tablet Android da 10", Full HD, 6GB di RAM, 128GB di memoria e anche LTE a 159€ ?!? Oggi, su Amazon, sì!

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !