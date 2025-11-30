La missione Transporter-15 di SpaceX ha lanciato 140 satelliti in orbita con un razzo spaziale Falcon 9

Negli scorsi giorni è stata lanciata con successo la missione Transporter-15 che, grazie a un razzo spaziale SpaceX Falcon 9 ha portato in orbita ben 140 satelliti contemporaneamente. Tra questi anche alcuni italiani.

Le missioni spaziali in rideshare permettono a enti, università, centri di ricerca, agenzie spaziali e clienti privati di ridurre i costi legati al lancio di satelliti (pur con limiti legati alle orbite raggiungibili). Un esempio sono le missioni Transporter di SpaceX, che hanno raggiunto la loro quindicesima missione negli scorsi giorni. Infatti il 28 novembre alle 19:44 (ora italiana) è stato lanciato un razzo spaziale Falcon 9 per la missione Transporter-15.

Alcuni dei satelliti della missione Transporter-15 di SpaceX (fonte)

Il decollo è avvenuto dallo Space Launch Complex 4E (SLC-4E) della Vandenberg Space Force Base in California e ha impiegato un primo stadio (codice B1071) al suo 30° lancio e che era stato utilizzato in precedenza per NROL-87, NROL-85, SARah-1, SWOT, Transporter-8, Transporter-9, NROL-146, Bandwagon-2, NROL-153, NROL-192, Transporter-14 e 18 missioni Starlink. Anche per questa missione è stato previsto il recupero del primo stadio che è atterrato sulla droneship Of Course I Still Love You (OCISLY) che si trovava nell'Oceano Pacifico.

Secondo quanto riportato, a bordo di questo vettore erano presenti ben 140 carichi utili, compresi satelliti come Cubesat ma anche capsule (Varda Space W-5) destinate a rientrare tra alcune settimane dopo aver orbitato intorno al nostro pianeta per condurre esperimenti in microgravità.

La missione Transporter-15 aveva a bordo tra gli altri ben 59 satelliti legati a Exolaunch, società tedesca che opera da intermediario con altre realtà e che ha sia clienti governativi che privati (in questo caso per 30 clienti differenti). Per esempio erano presenti due satelliti HYDROGNNS-1 dell'ESA per analizzare dati quali l'umidità del suolo, la biomassa e altre informazioni utili. Anche l'Agenzia Spaziale Taiwanese (TASA) aveva tre Cubesat sviluppati insieme ad altri partner.

SpaceX launches Transporter-15 and 140 payloads to a Sun-Synchronous Orbit from a sunny SLC-4E at Vandenberg Space Force Base in California. pic.twitter.com/EoIdX5n7fX — Magnus B - Space Coast West (@spacecoastwest) November 28, 2025

Non poteva mancare l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) che ha lanciato in orbita 8 satelliti Eaglet II, sviluppati da OHB Italia, dedicati al programma IRIDE. Si tratta di una costellazione variegata con satelliti che hanno diverse funzionalità e scopi fornendo dati alla pubblica amministrazione e supportare la Protezione Civile in compiti complessi come il contrasto al dissesto idrogeologico, agli incendi, tutela delle coste e altro ancora.

Grazie a Eaglet II acquisire immagini RGB per poi trasmetterle con bassa latenza in banda X verso le stazioni di terra. Queste unità possono anche ritrasmettere i messaggi del sistema AIS (Automatic Identification System) per il tracciamento delle navi. Impulse Space ha invece lanciato Leo-Express 3, con un veicolo di trasferimento orbitale che utilizza un motore aggiornato e permettendo di trasportare altri carichi utili verso orbite differenti. Questa è solo una parte dei carichi utili lanciati in questa missione.

In generale Transporter-15 ha rilasciato diversi carichi utili in un'orbita di 512 x 514 km con inclinazione di 97,4° mentre il satellite FORMOSAT-8A è stato posizionato in un'orbita a 563 x 563 km e 97,6° con il secondo stadio del razzo spaziale e l'unità R5-S7 sono stati immessi in un'orbita -79 x 568 km a 97°.