La missione spaziale cinese Tianwen-2 ha raggiunto l'asteroide 2016HO3, inizia la fase di analisi

Nelle scorse ore due missioni distinte hanno raggiunto due differenti asteroidi. La prima è Hayabusa2 della JAXA che ha sorvolato brevemente l'asteroide Torifune raccogliendo nuovi dati scientifici e un'immagine da distanza ravvicinata (per poi proseguire il proprio viaggio). La seconda missione è invece Tianwen-2 della CNSA che è finalmente arrivata a destinazione incontrando l'asteroide 2016HO3 (conosciuto anche come 469219 Kamo'oalewa).

Dopo le missioni Chang'e, la Cina punta così a riportare sulla Terra dei campioni di regolite da un asteroide. Non si tratta di una missione "nuova" considerando che nel recente passato è riuscita sia alla JAXA che alla NASA, ma è la prima volta per la CNSA e consentirà di acquisire ulteriore capacità tecnologica e scientifica indipendente. La sfida di Tianwen-2 sarà anche più complessa considerando che l'asteroide 2016HO3 è il più piccolo (circa 20 metri di diametro) tra quelli su cui verranno eseguiti dei campionamenti e che ruota su sé stesso velocemente.

La missione cinese Tianwen-2 ha raggiunto l'asteroide 2016HO3

Secondo quanto riportato dalla CNSA, dopo circa 400 giorni di viaggio (la missione è stata lanciata a fine maggio 2025), percorrendo circa 1 miliardo di chilometri, la sonda spaziale ha finalmente raggiunto l'asteroide 2016HO3 nelle scorse ore arrivando a una distanza di 20 chilometri dal bersaglio e iniziando le operazioni di acquisizione dei dati.

Durante la fase di avvicinamento, circa un mese fa, la sonda spaziale Tianwen-2 ha catturato una prima immagine dell'asteroide per poi impostare la rotta correttamente quando si trovava ancora a 30 mila chilometri. In circa dieci giorni la distanza è stata ridotta fino a 2000 chilometri.

Prima di effettuare un campionamento, scienziati e ingegneri collaboreranno per acquisire più informazioni sull'asteroide bersaglio così da essere sicuri delle zone da dove raccogliere materiale e come approcciarsi correttamente alla superficie dell'oggetto. Per avere maggiori possibilità di successo la CNSA ha previsto tre differenti sistemi di campionamento, uno basato su un braccio robotico, uno con delle spazzole e infine uno con un sistema che riprende i movimenti di una mano/zampa.

Confronto tra altri asteroidi campionati (fonte)

La sonda spaziale è anche dotata di una serie di strumenti scientifici, come fotocamere, uno spettrometro nel visibile e nell'infrarosso, uno strumento per l'analisi termica, radar, un magnetometro e strumenti per l'analisi di particelle cariche e neutre.

La missione Tianwen-2 non avrà come obiettivo solo l'asteroide 2016HO3 ma, dopo aver terminato le operazioni e consegnato la capsula sulla Terra, proseguirà il viaggio verso la cometa 311P che si trova nella fascia principale degli asteroidi. Come nel caso di altre missioni legate agli asteroidi, anche in questo caso studiare 2016HO3 consentirà di raccogliere ulteriori informazioni sul Sistema Solare primordiale, che si uniranno a quelle delle altre missioni (con obiettivi diversi).