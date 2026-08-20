La missione per salvare il telescopio spaziale Swift è fallita, si cercano altre opzioni ma il tempo sta per scadere

La missione per salvare il telescopio spaziale Swift è fallita, si cercano altre opzioni ma il tempo sta per scadere

Nelle scorse ore la NASA ha annunciato che la missione per salvare il telescopio spaziale Swift è fallita. L'agenzia sta cercando altre alternative mentre il satellite LINK di Katalyst cercherà comunque di avvicinarsi all'obiettivo.

di pubblicata il , alle 01:23 nel canale Scienza e tecnologia
NASA
 

All'inizio di luglio era stata lanciata la missione per salvare il telescopio spaziale Swift dal rientro nell'atmosfera terrestre e dalla sua distruzione. Si tratta di un tentativo quasi "disperato" per quanto questo strumento scientifico abbia comunque superato la sua vita operativa utile ma l'esperienza accumulata con questo genere di missioni permetterà di affrontare missioni ancora più complesse con obiettivi anche più ambiziosi.

telescopio swift

Dopo il lancio del satellite LINK di Katalyst grazie a un razzo spaziale Pegasus XL di Northrop Grumman la situazione dell'unità, dopo poche ore, era già critica. Un grave problema al sistema che controlla l'assetto aveva portato la NASA e la società a lavorare per ripristinare il controllo così da procedere alle fasi successive della missione. Dopo alcuni giorni gli ingegneri di Katalyst hanno provato diverse operazioni per migliorare la situazione, nessuna con successo.

Il telescopio spaziale Swift potrebbe distruggersi entro la fine del 2026

Nonostante i diversi tentativi, la NASA e Katalyst non sono riusciti a ripristinare la funzionalità del satellite LINK. Nel comunicato stampa ufficiale si può leggere come l'agenzia spaziale abbia rinunciato al tentativo di docking e di modifica della traiettoria orbitale lasciando così il telescopio spaziale ancora a rischio di rientro.

telescopio swift

Non tutto è perduto. Pur non utilizzando il satellite LINK per le operazioni di modifica orbitale, quest'ultimo sarà invece utilizzato per cercare di avvicinarsi il più possibile al telescopio spaziale Swift in vista di future missioni verso questo obiettivo o obiettivi con problematiche simili. La raccolta di dati essenziali rimane quindi una priorità.

Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha dichiarato "la NASA dovrebbe essere disposta a muoversi rapidamente e correre rischi intelligenti quando il potenziale ritorno ne vale la pena, ed è esattamente quello che abbiamo fatto con questa missione. Questo non è il risultato su cui stavamo lavorando, ma non cambia il motivo per cui valeva la pena tentare questa missione. Il team si è mosso con straordinaria velocità per dare a Swift la possibilità di svolgere più attività scientifiche mentre progrediscono le capacità di cui l'America avrà bisogno per la manutenzione satellitare in futuro. Impareremo tutto il possibile dal tentativo di rendez-vous di LINK e metteremo a frutto quelle lezioni sulle missioni che seguiranno”.

telescopio swift

Secondo i dati aggiornati della NASA, il telescopio spaziale Swift potrebbe rientrare nell'atmosfera terrestre (distruggendosi) entro la fine dell'anno. Lanciare una nuova missione con così poco preavviso sarebbe possibile ma anche molto complesso, riducendo le possibilità di successo. L'agenzia potrebbe annunciare alcune novità nelle prossime settimane.

Ricordiamo che il telescopio spaziale Swift è stato lanciato nel 2004 con il compito di raccogliere informazioni sui lampi di raggi gamma (GRB, gamma ray burst), o su altri eventi altamente energetici. La sua missione principale aveva una durata di appena due anni, arrivando ben oltre questo limite. A causa dell'attività solare, che ha fatto espandere l'atmosfera terrestre superiore, la resistenza è aumentata portando così a un decadimento più rapido del previsto. In autonomia il telescopio non può più innalzare la sua orbita e avrà bisogno di un aiuto esterno. La situazione è quindi critica, ma non senza speranza.

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