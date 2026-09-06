La missione cinese Tianwen-3 che porterà dei campioni da Marte alla Terra non avrà dei droni ma solo un lander

Secondo quanto riportato recentemente, la CNSA avrebbe deciso di semplificare la missione cinese Tianwen-3 (che porterà dei campioni da Marte sulla Terra). Non ci saranno più dei droni ma sarà presente solo un lander.

Nel 2028 si aprirà la nuova finestra per le missioni che vorranno raggiungere Marte. Per quell'anno dovrebbe essere lanciata la missione europea (con contributo della NASA) ExoMars che prevederà il rover Rosalind Franklin per la ricerca di tracce di vita passata nel sottosuolo del Pianeta Rosso. Ma questa non sarà l'unica. Ancora più ambiziosa è la missione cinese Tianwen-3, che promette di portare dei campioni dal Marte alla Terra.

Tianwen-3 Mars Sample Return mission is on good track for launch in 2028, sampling in 2030 and return in 2031. The latest video shows the multi-site sampling by drone not gonna happen, only by robotic arm from the lander. https://t.co/aI3yLxe8Gn https://t.co/mwJGGLtvdj pic.twitter.com/ojeaDFey9a — CNSPACE (@CNSpaceflight) September 4, 2026

Dopo che la missione statunitense-europea Mars Sample Return è stata sostanzialmente cancellata, la Cina potrebbe essere la prima nazione a riportare di campioni da un altro pianeta. Finora infatti ci sono state missioni verso satelliti (la Luna) o asteroidi ma la sfida con missioni planetarie sono di tutt'altro livello di complessità, nonostante il vantaggio delle dimensioni e della gravità marziana.

Secondo quanto riportato di recente, per la missione Tianwen-3 saranno effettuati due lanci nel 2028. Uno avrà il compito di trasportare un lander e il sistema di lancio da Marte, mentre la seconda avrà un orbiter e una capsula per il rientro atmosferico. Rispetto ai piani diffusi a inizio anno, sembrano esserci alcune novità.

In un nuovo video si può notare come la missione prevederà solo un lander dotato di un braccio robotico e non più droni (simili a Ingenuity) in grado di recuperare dei campioni da zone di terreno più distanti rispetto al sito di atterraggio. Questa scelta rende la missione meno flessibile e meno complessa anche rispetto a Mars Sample Return, con i campioni che sono stati raccolti in diversi punti da Perseverance, di contro riduce i costi e le difficoltà operative.

L'annuncio delle novità è avvenuto alla Conferenza Internazionale sull'Esplorazione dello Spazio Profondo (Tiandu) a inizio settembre. Secondo Hou Zengqian (capo scienziato della missione Tianwen-3), la missione è in piena fase di sviluppo dei prototipi con diverse parti che procedono contemporaneamente. Il rientro dei campioni (si stima saranno circa 500 grammi) avverrà intorno al 2031. Attualmente nessuna missione occidentale potrà battere queste tempistiche, lasciando il primato alla Cina per alcuni anni, in attesa delle missioni con equipaggio umano, che però potrebbero arrivare solo negli anni '40.