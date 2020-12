La missione cinese Chang'e-5 ha toccato il suolo della Luna!

Come spesso accade, quando si parla del programma spaziale cinese le informazioni arrivano con molta difficoltà. Anche una missione come Chang'e-5, che ha un'importanza storica fondamentale per la Cina, ha visto solo una timidissima apertura per quanto riguarda ciò che è accaduto dal lancio fino a oggi. Ma ora si può almeno festeggiare il corretto allunaggio dei due moduli lander-ascender.

Una delle poche immagini trapelate dell'allunaggio dei moduli cinesi sulla Luna

Chang'e-5 è arrivata sulla superficie della Luna

Dopo l'inserimento in un'orbita lunare di tipo ellittico e una "frenata" per riuscire a trasformarla in un'orbita circolare, c'è stata la separazione tra le coppie di moduli lander-ascender e orbiter-returner. Ma è in questi minuti che la missione è "entrata nel vivo" con lander e ascender che hanno toccato la superficie lunare, secondo quanto riportato da un'agenzia stampa cinese.

Ora le strumentazioni robotiche avranno circa 48 ore per utilizzare il trapano e arrivare a estrarre circa 2 kg di suolo lunare, a una profondità massima di 2 metri, da riportare sulla Terra. C'è quindi una corsa contro il tempo nella zona dell'Oceanus Procellarum (Oceano delle tempeste) dove i moduli di Chang'e-5 hanno toccato la Luna.

Stando a una roadmap non ufficiale, le operazioni inizieranno poco dopo le 18 (ora italiana) e, come scritto sopra, si concluderanno con l'inserimento dei campioni nella sezione ascender che tornerà verso i moduli orbiter-returner che sono in orbita intorno alla Luna a 200 km di quota. A quel punto i campioni saranno trasferiti nella sezione returner che li riporterà verso la Terra (dove è previsto il loro atterraggio in Mongolia).