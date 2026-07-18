La missione Artemis III utilizzerà SpaceX Starlink per trasmettere i video in alta risoluzione

Recentemente la NASA ha annunciato alcune informazioni aggiuntive sulla prossima missione Artemis III (che si terrà nella seconda metà del 2027). La prima riguarda l'avanzamento dei lavori per la realizzazione del vettore spaziale Space Launch System, attualmente in fase di assemblaggio all'interno del VAB del Kennedy Space Center. La seconda riguarda le modalità di docking con i futuri lander lunari di Blue Origin e SpaceX. Infine l'agenzia ha annunciato che la navicella Orion comunicherà con il centro controllo missione attraverso la connettività Starlink di SpaceX.

All'inizio di maggio la NASA aveva annunciato un bando per trovare un sistema di comunicazione in grado di inviare immagini e video fino a una risoluzione di 4K. Il problema era legato al fatto che il Deep Space Network è ottimizzato per lo Spazio profondo mentre i sistemi che funzionano in LEO hanno già raggiunto il limite per la trasmissione dei dati.

Negli scorsi giorni l'agenzia ha annunciato di aver selezionato Starlink di SpaceX per missione Artemis III. La navicella Orion avrà quindi un sistema avanzato di comunicazioni ottica via laser, aprendo la strada a una trasmissione in alta definizione. La NASA punta a offrire al pubblico una sorta di "prima fila" durante le operazioni cruciali che vedranno quattro astronauti impegnati nel test di rendezvous e docking tra la capsula e le versioni sperimentali dei futuri lander commerciali.

L'accordo prevede l'installazione, sulla parte esterna di Orion, di due terminali laser Starlink in versione "mini", basati sulla stessa tecnologia di collegamento ottico che SpaceX utilizza per la propria costellazione satellitare. Questi dispositivi serviranno a integrare il sistema di comunicazione già presente a bordo, permettendo la trasmissione verso il centro controllo missione del Johnson Space Center di Houston.

In particolare queste comunicazioni ottiche sfruttano un laser che lavora nell'infrarosso per ampliare la larghezza di banda disponibile così da poter inviare una grande quantità di dati, significativamente superiore rispetto ai tradizionali sistemi a radiofrequenza. Durante la missione Artemis II, la NASA aveva già dimostrato la validità di questa tecnologia, trasmettendo con successo video in alta definizione, procedure di volo, fotografie, dati ingegneristici e scientifici, oltre alle comunicazioni vocali, ogni volta che Orion si trovava in linea di vista con le stazioni sulla Terra. Attualmente non si tratta ancora del sistema principale, ma in futuro diventerà sempre più comune.