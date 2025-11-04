La Luna è stata colpita da un piccolo meteorite: il bagliore è stato ripreso in un video

Alla fine di ottobre la Luna è stata colpita da un piccolo meteorite (forse legato all'attività dello sciame delle Tauridi). Il bagliore dovuto all'impatto è stato ripreso in un video di un osservatore giapponese.

La Luna è attualmente al centro della nuova "corsa allo Spazio" che vede fronteggiarsi USA e Cina. Entro il 2030 molto probabilmente entrambe le nazioni (con modalità differenti tra CNSA e NASA) avranno riportato gli esseri umani sul nostro satellite naturale anche se l'obiettivo più ambizioso è realizzare insediamenti permanenti per la ricerca scientifica e un'economica lunare sostenibile (prima del "grande salto" verso Marte).

A differenza delle missioni Apollo, che avevano una durata molto limitata, missioni di lunga durata pongono nuove sfide per gli ingegneri e gli scienziati. Una di queste è proteggere gli astronauti dagli impatti meteorici. Sappiamo che nel 2032 l'asteroide 2024 YR4 ha basse probabilità (ma non nulle) di impattare sulla Luna e questo potrebbe causare, oltre a un nuovo cratere, anche il sollevamento di detriti che potrebbero raggiungere satelliti geostazionari oltre alle navicelle in orbite lunari.

Per questo il monitoraggio degli impatti di asteroidi o meteoriti che coinvolgono la Luna sarà sempre più importante. Il 30 ottobre, intorno alle 20:33, è avvenuto un nuovo impatto di un meteorite che è stato ripreso in un video da parte di un osservatore situato in Giappone (a Hiratsuka). Questi impatti non sono rari ma, come si può immaginare, rappresentano un grande rischio per i futuri equipaggi.

Non avendo un'atmosfera, i meteoriti che sono diretti verso la Luna non lasciano le spettacolari scie luminose che si vedono sulla Terra. Quello che vediamo è solo il bagliore dovuto all'impatto con la superficie del satellite naturale. Considerando il periodo una delle possibilità è che questo meteorite sia originato dallo sciame delle Tauridi (che si dividono in settentrionali o meridionali).

Stando ai dati dell'osservazione, il nuovo cratere dell'impatto meteorico sulla Luna sarebbe nei pressi del cratere Gassendi (zona sud-occidentale della faccia visibile del satellite naturale). Non ci sono informazioni precise sulle sue caratteristiche, ma la velocità sarebbe stata pari a 27 m/s con un angolo d'ingresso di 35°. Grazie alle informazioni relative all'osservazione sappiamo che il meteorite dovrebbe aver avuto una massa di 200 grammi e creando un cratere con diametro di 3 metri. La magnitudo massima è stata pari a 8 con una durata era di 0,1".

A causa dell'assenza dell'atmosfera, anche piccoli frammenti meteorici possono rappresentare un problema. Per questo gli habitat e le strutture permanenti sulla superficie lunare dovranno resistere a queste insidie, come a quelle legate all'attività solare (che pongono altre tipologie di problemi). Una nuova sfida per gli ingegneri ma che potrebbe rappresentare una svolta scientifica (e non solo) rilevante.