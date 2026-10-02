La Luna di Raccolto sull'Etna diventa foto del giorno NASA, lo scatto è di Dario Giannobile

La NASA ha scelto una fotografia di Dario Giannobile per l'APOD del 1° ottobre: la Luna di Raccolto è apparsa sopra l'Etna in una composizione che ha riunito il sorgere del satellite, i colori del crepuscolo e le emissioni del vulcano

La NASA ha scelto la Luna di Raccolto sull'Etna fotografata da Dario Giannobile come Astronomy Picture of the Day del 1° ottobre 2026. L'immagine ha portato nella rubrica astronomica un paesaggio siciliano ripreso nei pressi di Nicosia, con il satellite in salita e le emissioni del vulcano sullo sfondo. La composizione ha riunito il cambiamento della luce nel cielo e la presenza dell'Etna nella stessa rappresentazione.

Il credito fotografico e il copyright riportati nella pagina NASA appartengono a Giannobile. La selezione riguarda l'APOD, la rubrica che propone ogni giorno un'immagine astronomica accompagnata da una spiegazione scientifica. In questo caso, il commento guida la lettura attraverso tre elementi distinti: il moto apparente della Luna, i colori del cielo e i materiali emessi dall'Etna.

La precisazione tecnica centrale riguarda la natura della fotografia: si tratta di un'immagine composita. Per interpretarla correttamente bisogna quindi considerare il trascorrere del tempo, senza attribuire l'intera scena a un solo istante. La rappresentazione segue il sorgere della Luna mentre il cielo perde luminosità, mettendo in relazione la posizione del satellite con l'avanzare del crepuscolo.

La descrizione pubblicata dalla NASA non specifica fotocamera, obiettivo o parametri di esposizione, né indica quanti scatti abbiano contribuito al risultato. Non permette quindi di ricostruire nel dettaglio il procedimento fotografico. Documenta invece la scelta di una composizione capace di mostrare insieme l'evoluzione del cielo e il paesaggio terrestre, un aspetto essenziale per capire che cosa si sta osservando.

La fascia rosa nel cielo e i tempi della Luna

Il colore offre una seconda chiave di lettura. La fascia rosata nella parte bassa del cielo prende il nome di Cintura di Venere, mentre le nuvole più basse riflettono le tonalità del crepuscolo nella regione opposta al Sole. Più in alto, sullo sfondo, la spiegazione identifica cenere e gas dell'Etna: nella scena convivono così fenomeni atmosferici ed emissioni vulcaniche, che vanno riconosciuti separatamente.

La presenza della Luna piena durante questa transizione luminosa ha una ragione astronomica. Al plenilunio, il Sole e la Luna occupano posizioni opposte nel cielo: mentre il primo tramonta, la seconda sorge. È questa configurazione a mettere in relazione l'apparizione del disco lunare con i colori serali descritti nella fotografia, senza che serva attribuire alla scena una coincidenza astronomica insolita.

La didascalia richiama anche una distinzione fra due intervalli spesso confusi. Il ciclo delle fasi lunari dura circa 29,5 giorni, mentre la Luna impiega circa 27 giorni per percorrere un'orbita intorno alla Terra. Il ritorno alla stessa fase e il completamento di un giro orbitale rappresentano dunque due riferimenti temporali diversi: parlare genericamente di "mese lunare" senza precisare il fenomeno può nascondere questa differenza.

Luna di Raccolto è invece una denominazione tradizionale. La NASA la richiama come nome attribuito al plenilunio di settembre in alcune culture dell'emisfero settentrionale, mantenendo distinto il riferimento culturale dalla spiegazione astronomica. Nella fotografia di Giannobile, quel nome accompagna una scena che consente di seguire più fenomeni contemporaneamente: il satellite che sale, la luce che cambia e l'attività dell'Etna visibile in lontananza.