La ISS avrà un nuovo WC nel 2020 e non è uno scherzo!

Non ci troviamo di fronte a un episodio di The Big Bang Theory, anche se potrebbe sembrarlo! La ISS (Stazione Spaziale Internazionale) avrà un nuovo WC entro la fine del 2020 per cercare di migliorare la vita a bordo. Non si tratta di uno scherzo, del resto si tratta di un elemento fondamentale quando è necessario passare mesi nello Spazio.

Il WC della ISS è conosciuto con l'acronimo di UWMS (Universal Waste Management System) e la NASA vuole non solo rendere più comoda la vita ora agli astronauti, ma anche in previsione dei futuri viaggi verso la Luna e soprattutto Marte. In quest'ultimo caso poi, non c'è solo la questione relativa agli astronauti (che produrranno circa 270 kg di materiale), ma anche quella di evitare di contaminare il Pianeta Rosso.

Secondo quanto riportato da Space.com, il lancio avverrà in Autunno (o più tardi) e ancora non si hanno dettagli precisi a bordo di quale lanciatore né sulle manovre per l'installazione. I WC di nuova generazione potrebbero essere in grado di estrarre l'acqua dai rifiuti solidi (il 75% del peso) ma anche renderli sterili così da farli diventare meno pericolosi per potenziali altri microorganismi extraterrestri.

Il nuovo sistema della ISS sarà più comodo e più facile da utilizzare, prendendo spunto dalle informazioni e dai consigli che gli astronauti hanno dato ai tecnici. Grazie al nuovo design quindi sarà più compatto ma anche con seduta regolabile, facilitando anche gli astronauti donna che erano svantaggiate dall'attuale sistema. Il nuovo UWMS rimarrà fino alla fine della vita utile della ISS e quindi non sono previsti ulteriori rimpiazzi.