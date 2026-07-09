La fusione nucleare potrebbe aver trovato un alleato decisivo: il quantum computing

Un gruppo di ricerca composto da Oak Ridge National Laboratory, Cleveland Clinic e IBM ha impiegato un'infrastruttura quantistica per modellare il comportamento del sale fuso FLiBe, materiale chiave per produrre trizio nei futuri reattori a fusione. L'approccio integra computer quantistici, AI e sistemi HPC per accelerare la progettazione dei materiali.

La disponibilità di trizio rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo commerciale della fusione nucleare. Per affrontare questo problema, un gruppo di ricercatori dell'Oak Ridge National Laboratory (ORNL), della Cleveland Clinic e di IBM ha sviluppato un nuovo metodo per studiare il comportamento del sale fuso FLiBe (fluoruro di litio e berillio), considerato uno dei candidati più promettenti per la produzione del combustibile all'interno dei futuri reattori.

Per farlo, ed è qui l'aspetto importante, si è ricorsi a un sistema di supercalcolo ibrido, o se preferite "quantum-centric supercomputing", che combina computer quantistici e sistemi di calcolo tradizionali.

Lo studio, pubblicato come preprint su arXiv, viene descritto dagli autori come la prima dimostrazione nota dell'impiego di computer quantistici per calcolare le configurazioni molecolari di questo materiale, e apre la strada a simulazioni più accurate dei processi chimici che avvengono nei mantelli (blanket) dei reattori a fusione.

In un futuro tokamak, i neutroni rilasciati dal plasma durante la fusione potrebbero bombardare il rivestimento di sale fuso circostante per generare trizio. Lo studio utilizza computer quantistici per modellare l'interazione tra il trizio e un gruppo di atomi presenti nel sale fuso

Il FLiBe svolge infatti un ruolo centrale nei progetti di reattori di tipo tokamak. Oltre a raffreddare il sistema e schermare i magneti dal bombardamento neutronico, il sale liquido ha il compito di produrre trizio. Quando i neutroni generati dalla reazione di fusione colpiscono gli atomi di litio-6 presenti nel materiale, vengono generati elio e nuovo trizio, permettendo teoricamente al reattore di autosostenere il proprio fabbisogno di combustibile.

Il problema è che il trizio è estremamente raro in natura. Gli attuali impianti a fissione ne producono soltanto poche libbre all'anno a livello mondiale, mentre un singolo reattore a fusione da 1 GW potrebbe consumarne circa una libbra al giorno. Di conseguenza, la capacità di produrre e recuperare continuamente il trizio all'interno del reattore rappresenta una delle maggiori sfide ingegneristiche del settore.

Comprendere il comportamento atomico del trizio nel FLiBe richiede simulazioni estremamente precise. Se l'isotopo si lega agli atomi di fluoro formando fluoruro di trizio, diventa infatti più difficile da estrarre e può aumentare i fenomeni corrosivi; se invece rimane allo stato gassoso, può essere recuperato molto più facilmente. Predire quale di questi scenari prevalga supera però le capacità delle tradizionali tecniche di simulazione basate esclusivamente sul calcolo classico.

Per questo motivo il gruppo di ricerca ha adottato un approccio ibrido nel quale CPU, GPU e processori quantistici collaborano all'interno dello stesso flusso di lavoro. I computer classici eseguono le parti meno complesse del calcolo, mentre quelli quantistici affrontano i problemi legati alla struttura elettronica delle molecole, particolarmente adatti alla natura quantistica delle interazioni tra elettroni.

I ricercatori hanno analizzato nove differenti configurazioni molecolari del FLiBe, ciascuna composta da cluster di 21 ioni, calcolandone l'energia sia in presenza sia in assenza del trizio. I risultati ottenuti sono risultati coerenti con i migliori metodi classici disponibili per la risoluzione di questi frammenti molecolari, fornendo una prima validazione dell'approccio.

Il lavoro estende inoltre tecniche sviluppate in precedenza per simulare proteine contenenti oltre 12.600 atomi. In quel caso era stata impiegata una metodologia di wave function-based embedding (EWF), che suddivide le molecole in cluster più piccoli: le parti meno impegnative vengono elaborate dai supercomputer tradizionali, mentre quelle caratterizzate da maggiore entanglement elettronico vengono affidate ai processori quantistici mediante la tecnica Sample-based Quantum Diagonalization (SQD).

Secondo Tom Beck, responsabile dello Science Engagement del National Center for Computational Sciences di ORNL, i progressi sono arrivati molto più rapidamente del previsto. L'obiettivo finale del progetto, inserito nella Genesis Mission del Dipartimento dell'Energia statunitense, è costruire una piattaforma in cui intelligenza artificiale, supercalcolo e quantum computing collaborino per accelerare la scoperta di nuovi materiali destinati ai reattori a fusione.

In questa visione, agenti di AI selezionano i candidati più promettenti tra decenni di dati sperimentali sui sali fusi, i supercomputer eseguono simulazioni preliminari della loro struttura atomica e i computer quantistici intervengono nei punti in cui i metodi classici non sono sufficientemente accurati. I risultati vengono poi reinseriti nel sistema per affinare iterativamente le simulazioni successive.

Il lavoro rimane una dimostrazione di principio. Simulare il comportamento reale di un blanket di circa un metro di spessore, composto da un numero praticamente sterminato di particelle, è ancora ben oltre le capacità dei sistemi di calcolo attuali. Il prossimo passo sarà aumentare progressivamente la dimensione dei cluster molecolari analizzati e il numero di configurazioni simulate, riducendo al tempo stesso i tempi di trasferimento dei dati tra computer quantistici e infrastrutture HPC.

L'obiettivo a lungo termine è fornire agli ingegneri strumenti in grado di progettare e validare virtualmente nuovi materiali prima ancora della loro realizzazione in laboratorio, riducendo costi e tempi sperimentali.