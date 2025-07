La Corea del Sud vorrebbe costruire una base lunare entro il 2045

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, avere una presenza umana stabile sulla Luna è uno degli obiettivi più ambiti per i prossimi anni (insieme alla colonizzazione di Marte). Gli Stati Uniti vorrebbero riuscirci grazie al supporto del programma Artemis, anche se sotto la presidenza Trump l'attenzione si sarebbe spostata (almeno a parole) verso il Pianeta Rosso. La Cina, insieme ad altri partner internazionali come la Russia, vorrebbe invece realizzare la Stazione Lunare Internazionale di Ricerca (ILRS) e anche l'India potrebbe cercare di realizzare un avamposto umano nei prossimi decenni.

A tutte queste nazioni si è ora aggiunta la Corea del Sud che vorrebbe costruire una base lunare entro il 2045. A parlarne sono stati i dirigenti della Korea AeroSpace Administration (KASA) con la stazione di ricerca lunare che sarebbe solo una parte del programma scientifico di ricerca spaziale della nazione asiatica.

In particolare, oltre alla base lunare, ci sarebbero anche altre missioni che riguarderebbero l'orbita terrestre, lo studio dell'eliosfera e missioni dirette verso lo Spazio profondo. La KASA vorrebbe sviluppare tecnologie proprietarie e indipendenti sia per i lanci ma anche per l'atterraggio e la gestione delle missioni dedicate alla base lunare per l'estrazione di risorse dal suolo lunare, che interessa anche ad altre nazioni e società private.

Sempre stando a quanto riportato entro il 2040 dovrebbe essere sviluppato un lander lunare di nuova generazione dedicato a missioni cargo che forniranno il supporto tecnologico adeguato per poi proseguire con la realizzazione della base lunare vera e propria nei 5 anni successivi. Si tratta di un obiettivo ambizioso, anche considerando tempistiche più dilatate, ma anche un importante sbocco tecnologico per società nazionali e lavori ad alta specializzazione. Inoltre permetterebbe di non dipendere direttamente da altre nazioni per le attività spaziali, rendendo la Corea del Sud indipendente (o quasi).