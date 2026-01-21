La cometa interstellare 3I/ATLAS e le nuove analisi del telescopio spaziale SPHEREx

La cometa interstellare 3I/ATLAS, il terzo oggetto interstellare mai osservato dall'umanità dopo 1I/'Oumuamua e 2I/Borisov, ha superato il periodo di massima vicinanza alla Terra arrivando a circa 269 milioni di chilometri dal nostro Pianeta (non rappresentando in alcun modo un rischio), poco dopo la metà di dicembre 2025. Ora l'oggetto si sta spostando in direzione di Giove e proseguono le analisi da parte degli scienziati, che ne stanno stimando caratteristiche e dimensioni.

Nelle scorse settimane il telescopio spaziale NASA SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) ha osservato la cometa per raccogliere nuovi dati. Nello studio dal titolo SPHEREx Re-Observation of Interstellar Object 3I/ATLAS in December 2025: Detection of Increased Post-Perihelion Activity, Refractory Coma Dust, and New Coma Gas Species presente su arXiv è possibile avere un'idea delle ultime caratteristiche chimiche e fisiche dell'oggetto interstellare.

I dati di SPHEREx legati alla cometa interstellare 3I/ATLAS

SPHEREx aveva già osservato la cometa interstellare 3I/ATLAS ad agosto 2025 (poco dopo la scoperta di luglio) prima che arrivasse nel punto più vicino al Sole. Questo consente di fare un confronto pre e post perielio. Negli ultimi mesi, dopo il passaggio ravvicinato al Sole, l'oggetto sembra mostrare un'attività intensa emettendo diverse molecole come acqua, anidride carbonica, monossido di carbonio, CN e C-H.

In particolare, rispetto alle analisi di agosto, le emissioni di acqua e il monossido di carbonio sono aumentate di circa venti volte. Considerando che l'emissione di anidride carbonica è aumentata, ma in maniera ridotta rispetto al periodo pre-perielio, gli scienziati ipotizzano che ora sia attiva un'altra zona ghiacciata con caratteristiche differenti.

L'analisi della struttura della cometa interstellare mostra che le chiome sono circolari e simmetriche (a esclusione di quelle contenenti sostanze organiche e gassose). A dicembre è stata poi rilevata una debole coda formata da polvere che è a forma di "pera" ed è rivolta verso il Sole, situazione coerente con grandi granuli di polvere.

3I/ATLAS avrebbe molecole organiche basate su CN e C-H all'interno della polvere dispersa nello Spazio che sarebbero disciolte in acqua o si potrebbero trovare al di sotto di uno strato di ghiaccio. Le restanti molecole (acqua, anidride carbonica, etc.) proverrebbero da una zona del nucleo. I cambiamenti nelle emissioni sarebbero legati al passaggio vicino al Sole. Ad agosto, nel periodo di avvicinamento, la cometa disperdeva grandi granelli ghiacciati che erano troppo freddi per emettere molecole diverse dall'anidride carbonica (che infatti era stata rilevata in grandi quantità).

Passando nella zona più interna e calda del Sistema Solare invece è stato possibile rilevare altre tipologie molecolari, meno inclini a sublimare, rilasciando così uno spettro di molecole più complesso. La composizione della cometa interstellare 3I/ATLAS sembra avvicinarsi a quella delle comete del Sistema Solare, indicando modalità di formazione simili. Il telescopio spaziale NASA SPHEREx raccoglierà ulteriori dati ad aprile 2026, aiutando così gli scienziati a capirne di più su questo oggetto.