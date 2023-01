La cometa C/2022 E3 (ZTF) potrebbe essere visibile a occhio nudo a febbraio 2023

Nel corso del 2020 ci ha "tenuto compagnia" nel cielo la cometa C/2020 F3 (Neowise) che, senza eccessiva difficoltà, è stato possibile osservare anche in Italia. Con il nuovo anno ci potrebbe essere un nuovo spettacolo in cielo: si tratta della cometa C/2022 E3 (ZTF). L'oggetto celeste sarà visibile anche dal nostro Paese e potrebbe risultare abbastanza luminosa per un'osservazione senza strumenti specifici (a patto di vivere in zone con poco inquinamento luminoso).

Questa cometa non è una scoperta delle ultime settimane. Questo corpo celeste è stato avvistato per la prima volta il 2 marzo 2022 da parte di due astronomi e ora si sta avvicinando al Sole mentre successivamente ridurrà la propria distanza dalla Terra permettendo un'osservazione migliore. Di seguito le informazioni principali per poterla vedere in Italia.

Osservare la cometa C/2022 E3 (ZTF)

Come scritto, la cometa è stata avvistata per la prima volta all'inizio di marzo dello scorso anno. I due astronomi hanno impiegato un telescopio con specchio primario da 1,2 metri della Zwicky Transient Facility (da qui lo "ZTF" nel nome) che si trova sul Monte Palomar in California. A quel punto è stato possibile iniziare a calcolarne l'orbita e i futuri movimenti nel cielo stimando anche la sua magnitudo.

Fotografia catturata con telescopio da Dan Bartlett (APOD NASA)

Questo ha permesso di capire che in precedenza la cometa che ora conosciamo come C/2022 E3 (ZTF) era visibile nel cielo notturno circa 50 mila anni fa per poi scomparire fino ai giorni nostri (per questo si fa riferimento spesso ai Neanderthal quando se ne parla).

La NASA ha creato la pagina dedicata e ha indicato come in queste settimane sta attraversando la costellazione della Corona Boreale (visibile con i telescopi poco prima dell'alba). Per questo sono disponibili già immagini decisamente suggestive catturate nel corso di dicembre 2022 dove è possibile vedere le tipiche code che contraddistinguono le comete anche nell'immaginario collettivo.

C/2022 E3 (ZTF) arriverà al perielio (massima vicinanza al Sole) intorno al 12/13 gennaio 2023 quando toccherà una distanza di di 1,11 AU dalla nostra stella. La massima vicinanza con la Terra invece sarà intorno all'1/2 febbraio 2023 a 0,29 AU (pari a circa 44 milioni di km). Il momento dove sarà più facilmente individuabile nel cielo sarà intorno al 10 febbraio 2023 quando la cometa si troverà -apparentemente- nelle vicinanze di Marte. In quel momento sarà anche vicina alla costellazione di Orione e alle stelle Betelgeuse e Aldebaran.

Il JPL ha stimato una magnitudo di 9,84 mentre le osservazioni l'hanno calcolata a 7,6 (più è basso il numero, maggiore è la visibilità) mentre attualmente è pari a circa 9,88. La magnitudo nel momento della scoperta era di appena 17. Bisogna ricordare che le comete, a causa della loro struttura (formata da agglomerati di ghiaccio e polveri), possono subire mutamenti nella forma fino anche a distruggersi nel momento di avvicinamento al Sole. Questo potrebbe significare che C/2022 E3 (ZTF) potrebbe andare incontro a una modifica della magnitudo effettiva oppure anche alla frammentazione dell'oggetto celeste.