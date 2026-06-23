La cometa 3I/Atlas è una finestra sul "mezzogiorno cosmico": gli ultimi dati rivelati dalla NASA

Il telescopio spaziale James Webb ha fornito dati sorprendenti sulla cometa interstellare 3I/ATLAS, rivelando una composizione chimica che suggerisce un'origine estremamente antica e un ambiente di formazione radicalmente diverso dal nostro Sistema Solare

Il telescopio spaziale James Webb ha recentemente catturato misurazioni dettagliate della cometa interstellare 3I/ATLAS, fornendo indizi sulla sua origine antica e lontana. Le osservazioni, condotte nel dicembre 2025 mentre la cometa si allontanava dal Sole, hanno rivelato una composizione chimica con rapporti di carbonio e deuterio (idrogeno pesante) che differiscono notevolmente da quelli riscontrati nelle comete del nostro sistema stellare, lasciando perplessi i ricercatori.

Questi dati inaspettati, pubblicati il 22 giugno sulla rivista Nature, hanno permesso agli astronomi di ricostruire l'ambiente di formazione di 3I/ATLAS. La cometa, la terza interstellare confermata (il nome deriva dal telescopio NASA-funded ATLAS che l'ha individuata per la prima volta), rappresenta un'opportunità unica per studiare un oggetto non originario del nostro Sistema Solare.

"Questa è stata un'opportunità unica per studiare un oggetto antico proveniente da una galassia distante, probabilmente precedente al nostro Sole e al Sistema Solare", ha dichiarato l'astrochimico Martin Cordiner del Goddard Space Flight Center della NASA e autore principale dello studio. "Da un lato, otteniamo una visione diretta di quel tempo e luogo distanti, e dall'altro impariamo qualcosa su quanto insolito possa essere il nostro Sistema Solare."

La NASA rivela nuove informazioni sulla cometa 3I/Atlas

Il team di ricerca, con l'approvazione di interrompere la pianificazione di osservazioni di Webb, ha impiegato lo strumento NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) per analizzare la cometa. I risultati hanno mostrato livelli eccezionalmente alti di deuterio, circa 30 volte superiori a quelli osservati nelle comete del Sistema Solare. Ciò implica che 3I/ATLAS potrebbe essersi formata in un sistema molto freddo, ben prima nella storia della nostra galassia.

Durante la sua formazione, il materiale incorporato in 3I/ATLAS è stato probabilmente esposto a una notevole quantità di radiazioni, ma non a calore prolungato che avrebbe rielaborato il suo ghiaccio di "acqua pesante" (con deuterio) nel tipo di ghiaccio di H2O a cui siamo abituati sulla Terra. Inoltre, NIRSpec ha rilevato solo tracce di carbonio-13 rispetto al carbonio-12 più leggero. Anche questo elemento indica un'origine molto antica per 3I/ATLAS, poiché i sistemi stellari si arricchiscono di carbonio-13 nel tempo, man mano che generazioni di stelle nascono e muoiono nella galassia. È per questo che nel nostro sistema, intorno al nostro Sole, formatosi relativamente di recente (4,5 miliardi di anni fa), si trovano livelli più elevati di carbonio-13.

I ricercatori stimano che 3I/ATLAS potrebbe essersi formata tra 10 e 12 miliardi di anni fa, durante il "mezzogiorno cosmico" dell'universo, periodo di massima attività nella formazione stellare. Il suo giovane sistema di origine era probabilmente immerso in una nube relativamente fredda e densa, con l'abbondanza di acqua pesante che conferma il suo stato profondamente congelato negli anni della sua formazione. Un ulteriore studio condotto con il Very Large Telescope dell'European Southern Observatory, guidato dall'astronoma Cyrielle Opitom dell'Università di Edimburgo, ha integrato i dati di Webb con un'analisi delle varietà di carbonio e azoto, sotto forma di cianuro, di 3I/ATLAS.

"Per noi scienziati, trovare questi isotopi rari è affascinante, ma il quadro più ampio qui è l'opportunità di indagare le possibilità della chimica prebiotica altrove nella galassia", ha commentato Stefanie Milam della NASA Goddard e co-autrice dello studio. "Finora, conosciamo un solo luogo nel vasto cosmo dove gli ingredienti chimici hanno portato alla vita - il nostro Sistema Solare, la nostra Terra. L'analisi di questi oggetti interstellari è un passo importante per capire quanto siano comuni, o non comuni, le condizioni per l'evoluzione della vita nell'universo".

Il James Webb Space Telescope, il principale osservatorio spaziale scientifico mondiale, continua la sua missione di esplorare i misteri del nostro Sistema Solare, mondi distanti e le origini del nostro universo.