"La città di Sydney alimentata al 100% con energia elettrica da fonti rinnovabili"

Prossimo obiettivo della città quello di ridurrà le attuali emissioni inquinanti generiche del 70% entro il 2024, 6 anni in anticipo rispetto il traguardo già prefissato del 2030; per maggiori immagini e dettagli a riguardo vi invitiamo a consultare il comunicato ufficiale della città di Sydney .

"Le città sono responsabili del 70% delle emissioni di gas a effetto serra in tutto il mondo, quindi è fondamentale intraprendere azioni sul clima efficaci e basate sull'evidenza. Siamo nel mezzo di un'emergenza climatica. Se vogliamo ridurre le emissioni e far crescere il settore dell'energia green, tutti i livelli di governo devono passare urgentemente alle energie rinnovabili" ha dichiarato il sindaco di Sydney, Clover Moore immortalata nella foto qui sopra proposta.

Una città che ospita circa 250.000 persone ed offre servizi di una vera e propria metropoli ha raggiunto questo traguardo successivamente ad un bilancio di zero emissioni di carbonio soddisfatto già dal 2007.

La città attualmente si basa sull'energia prodotta da tre differenti siti di generazione e, ipotizziamo, anche importanti siti di stoccaggio molto diffusi in Australia: precisamente l'energia ha origine dal Bomen Solar Farm a Wagga Wagga, dal Sapphire Wind Farm vicino a Inverell e dal parco solare Shoalhaven a Nowra, il tutto in collaborazione con il gestore dell'energia Flow Power .

