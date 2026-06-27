La Cina svilupperà anche il razzo spaziale riutilizzabile Lunga Marcia 10C a metano e ossigeno

Nei prossimi anni la Cina potrebbe far debuttare un'intera nuova famiglia di vettori spaziali dedicati a diverse missioni. In particolare sarebbe in fase di sviluppo il nuovo razzo spaziale Lunga Marcia 10C con propulsori a metano e ossigeno.

In passato abbiamo riportato notizie legate allo sviluppo di diversi razzi spaziali da parte della Cina (sia attraverso società statali che società private). Una particolare importanza è legata alla famiglia Lunga Marcia 10. Questa famiglia di vettori sarà composta da diversi modelli che saranno anche impiegati per le missioni del programma lunare con equipaggio, con gli astronauti cinesi che potrebbero arrivare sul satellite naturale nel 2029 (o non oltre il 2030). L'ultima novità riguarda lo sviluppo del razzo spaziale riutilizzabile Lunga Marcia 10C.

Questo vettore, chiamato anche Chang Zheng 10C, CZ-10C o Long March 10C, è l'ultimo modello e uno dei più interessanti essendo dotato di motori che utilizzeranno metano e ossigeno liquidi per la propulsione sia del primo che del secondo stadio. La CALT lo starebbe sviluppando per conto della CASC mentre il suo debutto avverrà dopo le varianti CZ-10A e CZ-10B e probabilmente anche dopo CZ-10.

Il nuovo razzo spaziale cinese Lunga Marcia 10C

Le specifiche tecniche del razzo spaziale Lunga Marcia 10C riportano un'altezza di 91 metri con un diametro di 5 metri. Alla base del primo stadio troveremo 9 motori YF-219 (o una versione derivata) con una spinta al decollo di 1260 tonnellate mentre la massa complessiva sarà di 940 tonnellate. Come per altri vettori riutilizzabili CZ-10, anche in questo caso non ci saranno supporti di atterraggio ma verranno invece impiegati degli "uncini" che si poseranno su dei cavi di una droneship Ling Hangzhe (già in fase di test).

Uno schema rappresentativo della famiglia Lunga Marcia 10 (fonte)

Lunga Marcia 10C sarà lanciata dal Wenchang Commercial Launch Site, come altri vettori similari. Questo sito di lancio è in fase di forte espansione e prevederà diversi pad per diverse tipologie di vettori. Da qui partiranno anche le missioni verso la Luna che impiegheranno una variante non riutilizzabile del CZ-10.

In generale ricordiamo che la versione CZ-10 avrà tre stadi e tre booster ed è pensato per le missioni lunari con equipaggio (Mengzhou e lander Lanyue) oltre a una variante cargo. Questo vettore sarà alto circa 92 metri e sarà spinto da 21 motori riuscendo a portare fino a 27 tonnellate di carico utile in orbita lunare.

Ling Hangzhe recovery barge with human for scale. via Douyin / RT火箭小镇 pic.twitter.com/gusEjGK1cV — Ace of Razgriz (@raz_liu) June 27, 2026

Ci sarà poi CZ-10A (che ha già eseguito dei test). Una versione a 2 stadi (senza booster laterali) dedicata ai carichi utili in orbita bassa terrestre (LEO). La sua capacità di lancio sarà pari a circa 14 tonnellate con il primo stadio riutilizzabile e utilizzerà 7 motori YF-100K a RP-1 e ossigeno liquido.

Infine ci sarà la versione CZ-10B, una variante commerciale della CZ-10A che utilizza un secondo stadio a metano e ossigeno liquidi aumentando la capacità di lancio fino a 16 tonnellate in LEO (riutilizzando il primo stadio). Il volo inaugurale è previsto nel 2026. Inizialmente un lancio era atteso per aprile mentre a causa di alcuni ritardi non meglio precisati, ora la finestra di lancio si aprirà il 10 luglio.