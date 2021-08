La Cina punta sul turismo spaziale ispirandosi a Blue Origin, voli a partire dal 2024

Nel mese di Luglio si è fatto un gran parlare di turismo spaziale grazie alle prove, prima di Virgin Galactic e successivamente di Blue Origin (entrambe missioni sub-orbitali). A metà Settembre sarà poi lanciata la missione Inspiration4 che avrà a bordo quattro civili e che, pur non attraccando alla ISS, sarà una missione orbitale grazie a una capsula Crew Dragon di SpaceX.

Anche se il turismo spaziale non è iniziato con queste missioni (bisogna ricordare i facoltosi turisti come Dennis A. Tito), sicuramente si sta assistendo a una svolta epocale legata a nuovi modelli di business. E non solo gli statunitensi hanno intenzione di approfittarne, ma anche i cinesi. Non sorprende quindi che siano in atto nuove operazioni per permettere di guadagnare dalla nuova era spaziale civile.

Il turismo spaziale cinese imita Blue Origin

Una delle ultime novità riguardanti il turismo spaziale cinese arriva da Zhongke Aerospace e Zhuhai Obit che si sono accordate per realizzare missioni per turisti spaziali che prendono spunto da quanto fatto da Blue Origin con New Shepard.

Non si tratterà quindi di missioni complesse (non si punterà ad andare in orbita) ma a una breve esperienza di dieci minuti superando la linea di Kármán a 100 km di quota. Questo permette di ridurre la complessità, ridurre i costi complessivi e ridurre i rischi per gli occupanti permettendo anche di avere una cadenza di lanci più elevata.

Come spiegato, il velivolo spaziale suborbitale realizzato da Zhongke Aerospace adotterà un razzo a stadio singolo e una capsula posizionata nella zona superiore, in maniera similare a New Shepard. Ci saranno comunque alcune differenze tecniche tra le due realtà.

Il razzo cinese avrà un diametro di 3,35 m contro i 3,7 m di New Shepard. Alla base ci saranno cinque motori che utilizzeranno cherosene e ossigeno liquido mentre la soluzione di Blue Origin utilizza un unico motore BE-3 alimentato a idrogeno e ossigeno liquidi. La massa al lancio sarà pari a 70 tonnellate e verranno impiegate delle alette direzionali per l'atterraggio verticale con recupero del vettore.

La capsula avrà dimensioni di 3,35 x 3 metri con quattro finestre panoramiche, posto per sette persone e atterrerà attraverso un sistema di paracadute. La cabina ha anche dei motori per l'allontanamento sicuro in caso di problemi al razzo.

Le tempistiche dettate da Zhongke Aerospace per l'avvio del servizio di turismo spaziale prevede un primo test di volo nel 2022, un volo suborbitale senza equipaggio nel 2023 e i primi voli con equipaggio a partire dal 2024. Con il passare del tempo potranno salire a bordo fino a mille persone all'anno.