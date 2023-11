La Cina punta alla produzione di massa di robot umanoidi entro il 2025

La Cina ha recentemente rivelato i suoi piani ambiziosi per avviare la produzione di massa di robot umanoidi avanzati entro il 2025. Secondo un documento pubblicato la scorsa settimana dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese (MIIT), il Paese punta a realizzare robot umanoidi che potranno "ridisegnare il mondo".

Robot umanoidi, la Cina accelera per il primato hi-tech

Il Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT) ritiene che i robot umanoidi saranno tecnologie "dirompenti" quanto gli smartphone ei veicoli elettrici. L'obiettivo è quello di raggiungere una produzione su larga scala di robot avanzati in grado di svolgere compiti complessi in vari ambiti. Sebbene il documento fornisca pochi dettagli specifici, delinea chiaramente le grandi ambizioni della Cina in questo campo. Ci sono già alcune aziende cinesi che stanno facendo passi avanti verso questo obiettivo

Ad esempio, la startup Fourier Intelligence ha annunciato che inizierà a produrre in massa il suo robot umanoide GR-1 entro la fine dell'anno. L'azienda prevede di consegnare migliaia di questi robot, in grado di muoversi a 5 km/h e sollevare 50 kg, entro il 2024. Anche i colossi globali come Tesla stanno sviluppando robot umanoidi. Nel 2021, Elon Musk ha presentato il prototipo Optimus. Tuttavia, Tesla deve ancora compiere molti passi prima di raggiungere una produzione su larga scala.

La Cina punta ad avere robot umanoidi di massa entro il 2025, ma gli esperti dubitano sulla fattibilità

Gli esperti osservano che sviluppare robot umanoidi davvero utili e avanzati rimane una sfida enorme. I robot bipedi devono essere in grado di muoversi ed essere stabili su vari terreni, manipolare oggetti con destrezza ed eseguire compiti in ambienti progettati per gli umani. Le potenziali applicazioni di robot umanoidi avanzati sono enormi, dall'assistenza agli anziani, ai lavori domestici, alla logistica e molto altro. Tuttavia, permangono dubbi sulla reale fattibilità tecnica e sui tempi necessari per raggiungere la produzione di massa.

La mossa della Cina sembra essere motivata dalla volontà di ottenere un vantaggio strategico in un settore cruciale dell'high-tech. Tuttavia, gli analisti avvertono che il Paese potrebbe trovarsi di fronte a ostacoli significativi in ​​termini di carenza di know-how. Molti esperti concordano sul fatto che i robot umanoidi diventeranno una realtà diffusa, ma i tempi esatti dipenderanno dai progressi tecnologici, che al momento sembrano ancora limitati. La tabella di marcia ambiziosa tracciata dalla Cina appare ottimistica, ma indica chiaramente l'enorme interesse del Paese per questa tecnologia.