La Cina prosegue il proprio programma spaziale dedicato alla Luna: previste missioni con e senza equipaggio

Negli scorsi giorni il responsabile dello spazioporto di Wenchang ha rilasciato alcuni dettagli su come la Cina intende proseguire il proprio programma spaziale dedicato alla Luna. Saranno previste quattro missioni, tre senza equipaggio.

La NASA ha modificato il programma Artemis per riportare l'essere umano sulla Luna, arrivando prima della Cina. Attualmente la prossima missione statunitense è prevista nella seconda metà del 2027 con un allunaggio che potrebbe avvenire tra l'inizio del 2028 (Artemis IV) o la fine dello stesso anno. La Cina invece ha da sempre parlato di un possibile atterraggio sulla Luna entro il 2030, anche se è possibile un tentativo nel 2029 inoltrato e in linea con quanto dichiarato in passato.

Diverse settimane fa era emersa la possibilità che la CMSA provasse un nuovo lancio del razzo spaziale Lunga Marcia 10A con atterraggio sulla droneship, a differenza di quanto avvenuto durante il test della capsula Mengzhou. Il decollo era previsto per la fine dello scorso mese, ma l'agenzia non ha poi portato a termine la prova, anche se un lancio potrebbe avvenire nelle prossime settimane, in ritardo rispetto ai piani iniziali.

La Cina e le missioni spaziali verso la Luna

Alcune informazioni aggiuntive sul programma spaziale dedicato alla Luna della Cina sono arrivate da Yan Zheng, responsabile dello spazioporto di Wenchang (da dove saranno lanciati i razzi spaziali per le missioni lunari). In un'intervista rilasciata di recente Yan Zheng ha dichiarato come sono attualmente previste, tra il 2028 e il 2030, tre missioni senza equipaggio verso il satellite naturale e una missione con equipaggio e allunaggio.

In questi casi sarebbe utilizzato il razzo spaziale Lunga Marcia 10 con tre booster. Tutte le missioni sarebbero pensate per orbitare intorno alla Luna e quindi non un "semplice" passaggio ravvicinato come nel caso di Artemis II. La prima missione (LM-10 Y1, Yao 1 o CZ-10 Y1) dovrebbe prevedere l'utilizzo della capsula Mengzhou senza equipaggio per verificare le strutture di lancio, il vettore e la capsula nello Spazio profondo.

La seconda missione, con i vettori CZ-10 Y2 e CZ-10 Y3, prevederà due lanci in contemporanea con una capsula Mengzhou e un lander lunare Lanyue che potranno quindi eseguire i test di docking e un potenziale allunaggio (senza equipaggio). Infine, tra il 2029 e il 2030, ci sarà il lancio della terza missione. Qui saranno impiegati i vettori i vettori CZ-10 Y4 e CZ-10 Y5 (come vociferato in precedenza) e sarà la prima missione con equipaggio cinese diretta verso la Luna e dove sarà previsto anche l'allunaggio.

In precedenza sembrava possibile che avvenisse anche una missione con equipaggio, senza allunaggio, per verificare l'hardware della navicella spaziale con a bordo degli esseri umani. Questa missione attualmente non sarebbe più prevista ma la Cina non ha mai rilasciato informazioni precise sulla roadmap che intenderà seguire e sulla sequenza precisa degli eventi dei prossimi anni.