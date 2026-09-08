La Cina prepara i robot umanoidi per la guerra: dall'addestramento al campo di battaglia

La Cina starebbe accelerando la ricerca sui robot umanoidi destinati a possibili impieghi militari. Pechino starebbe sviluppando una struttura in cui umanoidi, cani robot e veicoli autonomi collaborano per ricognizione, logistica e assalto

Stando a quanto riportato da Reuters, la Cina vorrebbe accelerare lo sviluppo dei robot umanoidi per applicazioni militari, con l'obiettivo di trasferire più rapidamente le tecnologie dai laboratori ai campi di addestramento dell'Esercito Popolare di Liberazione. L'ipotesi non riguarda soltanto attività di supporto: i programmi di ricerca cinesi starebbero prendendo in considerazione anche l'impiego degli umanoidi in scenari di combattimento.

Il tema ha assunto maggiore rilievo dopo i World Humanoid Robot Games, disputati in Cina ad agosto, dove diversi robot umanoidi hanno partecipato a numerose competizioni. Nello stesso periodo Unitree ha sostenuto che il proprio robot Superman sia in grado di correre più velocemente di Usain Bolt, anche se questa prestazione non è mai stata verificata in modo indipendente.

Unitree New Robot Preview: “Superman” Breaking the Limits of Humanity🥳

Standing high jump 2 m, top speed 12.66 m/s (0.85 m leg length)

Surpassing the standing high jump and running speed records of all humans around the world

This new machine has only been in development for a… pic.twitter.com/12i80ITU6p — Unitree (@UnitreeRobotics) August 17, 2026

Due giorni dopo la conclusione dei Giochi, il quotidiano ufficiale dell'Esercito Popolare di Liberazione avrebbe chiesto ai ricercatori di accelerare il trasferimento delle tecnologie robotiche dai laboratori alle strutture militari per l'addestramento. L'indicazione coprirebbe un'attività di ricerca più ampia, che comprende studi accademici, brevetti, documenti governativi e materiali prodotti dall'industria della difesa.

La Cina dispone inoltre di una posizione particolarmente favorevole nel settore della robotica umanoide. I produttori cinesi hanno rappresentato circa il 95% delle spedizioni mondiali di robot umanoidi nel 2025, il che garantirebbe alle forze armate del Paese un accesso diretto a una filiera industriale già molto sviluppata.

Questo non significa però che l'Esercito Popolare di Liberazione disponga già di reparti composti da robot umanoidi armati. Anzi, attualmente esistono ancora importanti limiti tecnici e operativi. I robot necessitano di una quantità elevata di energia, caratteristica che ne limita l'autonomia. Inoltre, anche i modelli più avanzati perdono facilmente l'equilibrio e cadono, soprattutto quando devono muoversi su terreni irregolari.

La ricerca cinese starebbe considerando quindi gli umanoidi come parte di un sistema più articolato. Il progetto prevedrebbe infatti la collaborazione tra robot umanoidi, cani robot e veicoli senza equipaggio, con sistemi differenti chiamati a svolgere compiti complementari durante le operazioni terrestri.

Uno degli scenari descritti in uno studio di ricerca pubblicato lo scorso anno prevede sei robot da combattimento, suddivisi in due squadre d'assalto. Il gruppo sarebbe composto da una combinazione di umanoidi, cani robot e veicoli autonomi e opererebbe insieme ai soldati per liberare un edificio occupato da forze nemiche, procedendo piano dopo piano e stanza dopo stanza. Secondo gli autori dello studio, le tecnologie necessarie per rendere possibile uno scenario di questo tipo potrebbero essere disponibili nell'arco di 5-10 anni.

Le applicazioni studiate non si limitano comunque al combattimento diretto. Tra gli impieghi ipotizzati figurano ricognizione, logistica, pattugliamento e operazioni all'interno di tunnel e navi. La società statale cinese della difesa Norinco sostiene inoltre che il proprio robot umanoide Fuxi possa svolgere attività di sorveglianza e ricognizione in qualsiasi condizione meteorologica.

Fuxi può anche essere controllato da remoto, un aspetto che favorisce una delle possibili configurazioni per i futuri sistemi militari: non necessariamente robot completamente autonomi, ma macchine supervisionate o comandate da operatori umani.

C'è un aspetto, però, che desta particolare preoccupazione: l'affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nell'identificare i bersagli. Un robot impiegato in un contesto di combattimento deve distinguere in modo affidabile combattenti e civili e, magari, riconoscere la resa di un soldato.

Il ministero della Difesa cinese ha dichiarato a marzo che le armi basate sull'intelligenza artificiale dovrebbero rimanere sotto il controllo umano. Una posizione che non elimina, tuttavia, i dubbi legati all'affidabilità dei sistemi autonomi quando devono operare in ambienti complessi e imprevedibili.

Al momento comunque non risultano prove dell'impiego di robot umanoidi armati all'interno di unità operative dell'Esercito Popolare di Liberazione. Il percorso verso un utilizzo militare concreto resta quindi subordinato al superamento di problemi relativi a autonomia energetica, affidabilità, costi e capacità operative.

Secondo Reuters, però, la direzione della ricerca sarebbe chiara: la Cina sta valutando un futuro nel quale gli umanoidi non siano semplici dimostrazioni tecnologiche, ma elementi integrati con altri sistemi robotici e veicoli autonomi. Un ricercatore militare cinese ha avvertito che, una volta superati gli ostacoli tecnici ed economici ancora presenti, i robot umanoidi potrebbero arrivare in massa sul campo di battaglia.