La Cina lancia un servizio simile a Direct to Cell di SpaceX per la messaggistica satellitare grazie a BeiDou

SpaceX ha lanciato nel corso degli anni moltissimi satelliti Starlink e attualmente è arrivata alla versione V2 mini (in attesa della V3 che potrà essere messa in orbita solo da Starship). Non tutti i satelliti della megacostellazione attualmente nello Spazio hanno le stesse caratteristiche: alcuni infatti supportano la tecnologia Direct to Cell (DTC o D2C) che consente uno scambio di informazioni tra cellulari, tablet e IoT senza la necessità di un router/antenna dedicata.

Attualmente sono supportati solo alcuni operatori in tutto il Mondo (per esempio T-Mobile) e le funzioni sono basilari come la messaggistica. In futuro arriveranno chiamate e connettività Internet vera e propria per offrire agli utenti un servizio completo (forse con il lancio di un operatore telefonico satellitare Starlink) anche in zone dove non sono presenti antenne cellulari e la sua diffusione potrebbe crescere se verrà inserito il supporto diretto e ottimizzato all'interno di iPhone 18 Pro.

La Cina ha fatto un passo in avanti in una direzione simile con BeiDou che ha lanciato un servizio di messaggistica satellitare che sfrutta il sistema di navigazione satellitare di BeiDou (chiamato BDS). Questo servizio è attualmente pensato per avere una connettività basilare anche in condizioni critiche, come quelle che si presentano dopo una catastrofe naturale ma anche per soccorrere escursionisti in difficoltà o persone in mare.

A differenza di SpaceX, come scritto sopra, BeiDou non utilizza satelliti per la connettività Internet ma quelli per il posizionamento globale. La loro capacità è quindi ridotta e per questo anche le possibilità di connettere gli utenti sono limitate rispetto a soluzioni Direct to Cell. Secondo quanto riportato sono supportati tutti i principali operatori telefonici nazionali come China Mobile, China Telecom e China Unicom grazie a un accordo tra le parti.

Gli utenti potranno attivare il servizio di BeiDou senza modifiche contrattuali, senza cambiare SIM o rinunciare al proprio numero. Una delle principali criticità è che non tutti gli smartphone supportano il servizio nativamente. Allo stato attuale sono supportati 60 modelli di smartphone dei principali marchi cinesi e altri potrebbero venire aggiunti in seguito.