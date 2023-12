La Cina lancia un razzo Lunga Marcia 3B, booster finiscono vicino a delle case

Abbiamo scritto nella giornata di ieri dello sfortunato incidente occorso al primo stadio di un Falcon 9 che aveva realizzato ben 19 lanci e 19 atterraggi con successo. SpaceX ha puntato con decisione sul riutilizzo del primo stadio (nel caso dei Falcon) e del riutilizzo completo (nel caso di Starship) cambiando radicalmente l'approccio di tutta l'industria aerospaziale, sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, Russia, India e ovviamente in Cina. Proprio la nazione asiatica da qualche anno sta cercando di aumentare la cadenza dei lanci dei suoi vettori e in futuro punterà maggiormente sul riutilizzo. Questo potrebbe evitare quanto accaduto nelle scorse ore dopo il lancio di un razzo spaziale Lunga Marcia 3B, conosciuto anche come Chang Zheng 3B o Long March 3B.

Questa tipologia di vettori è impiegata per inviare carichi utili in orbita MEO (orbita terrestre media), LEO, GTO e SSO sfruttando un'architettura multistadio che utilizza per gli stadi inferiori dimetilidrazina asimmetrica insieme a tetrossido di diazoto come ossidante. Questa combinazione è ben nota per l'utilizzo in razzi spaziali ma ha anche diverse problematiche, in particolare in relazione alla tossicità del primo composto.

Booster di un razzo cinese Lunga Marcia 3B è caduto vicino a delle case

Il razzo spaziale cinese Lunga Marcia 3B è decollato correttamente alle 4:26 del 26 dicembre (ora italiana) dallo Xichang Satellite Launch Center con lo stadio superiore Yuanzheng 1 che ha permesso di posizionare due satelliti (57° e 58°) del sistema di navigazione globale Beidou-3 in orbita terrestre media con inclinazione di 55° e quote tra i 21 mila e i 22 mila km. Si è trattato del 504° lancio di un razzo spaziale della serie Lunga Marcia dall'inizio della loro costruzione.

Tutto sembrava essere andato per il meglio fino a quando non sono apparsi sui social cinesi (Weibo in particolare) video che mostrano booster cadere dal cielo e arrivare al suolo nella regione di Guangxi, legati al lancio di questo razzo Lunga Marcia 3B. Si tratta ovviamente di operazioni pericolose e lo sono ancora di più per due fattori.

Il primo è che lo spazioporto di Xichang si trova nella regione di Sichuan, nella Cina centrale. I lanci di razzi spaziali sorvolano quindi una grande porzione di territorio abitato (anche se principalmente la densità abitativa è bassa). Solitamente invece gli spazioporti si trovano in zone o vicino al mare o in zone desertiche così da limitare i rischi in caso di malfunzionamenti.

In particolare il vettore Lunga Marcia 3B si è comportato correttamente e il rilascio dei booster era previsto "da design". Il fatto che sia finito vicino a delle case non è la prima volta per un razzo Lunga Marcia. A complicare ulteriormente la questione è che la dimetilidrazina asimmetrica è tossica e quindi, oltre al rischio costituito dal booster stesso in caduta, c'è anche quella del propellente impiegato.

Né CNSA né CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) hanno rilasciato attualmente dichiarazioni in merito. Non si segnalano feriti o morti ma sicuramente il rischio è stato elevato (anche per chi si trovava in zona per prestare soccorso e delimitare l'area). La Cina sta cercando di sviluppare, attraverso agenzie statali o private, razzi spaziali riutilizzabili ma anche sistemi per ridurre l'area coinvolta nella caduta di booster e fairing grazie ad alette o paracadute. Anche se i progressi sono incoraggianti ancora per qualche tempo queste scene potrebbero essere relativamente "comuni" soprattutto considerando l'incremento dei lanci.