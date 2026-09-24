La Cina indaga su DeepSeek e Moonshot: avrebbero girato ad Anthropic i dati degli utenti

Il regolatore di internet cinese ha convocato i sette laboratori accusati da Anthropic di distillazione illecita e interrogato il personale di DeepSeek e Moonshot: nel mirino i dati degli utenti cinesi inoltrati a Claude a loro insaputa

La Cyberspace Administration of China (CAC), l'autorità che regola internet in Cina, ha aperto un'indagine su DeepSeek e Moonshot AI per i dati di utenti cinesi che potrebbero essere finiti sui server di Anthropic. L'indagine, di cui The Information ha recuperato i dettagli, nasce dal rapporto con cui Anthropic, all'inizio di settembre, ha accusato sette laboratori cinesi di aver instradato richieste verso Claude per ricavarne dati di addestramento. La CAC ha convocato tutte e sette le aziende, poi ha ristretto il campo a DeepSeek e Moonshot.

I funzionari del regolatore hanno già interrogato il personale di entrambe le società. L'indagine è aperta, nessuna sanzione è stata decisa e né DeepSeek né Moonshot hanno commentato pubblicamente. Anthropic lamentava che le risposte di Claude venissero spacciate da altri come proprie. Alla CAC interessa però il flusso opposto: le richieste e i dati di utenti cinesi finiti sui server di un'azienda statunitense all'insaputa degli interessati.

Il 10 settembre, giorno dell'uscita del rapporto di Anthropic, il ministero degli Esteri cinese aveva respinto come infondate le accuse di distillazione rivolte alle aziende cinesi di IA. La smentita riguardava però un altro documento, un avviso dell'intelligence statunitense pubblicato il 9 settembre da NSA, FBI e CISA che chiamava in causa sei società. Dodici giorni dopo, la CAC ha convocato tutti i laboratori citati da Anthropic.

Sette laboratori, 190 milioni di scambi

Il rapporto di Anthropic, di 154 pagine, copre gli abusi che l'azienda afferma di aver rilevato fra dicembre 2025 e agosto 2026. I laboratori chiamati in causa sono Alibaba, Moonshot AI, DeepSeek, Zhipu, MiniMax, Xiaomi e SenseTime: secondo Anthropic avrebbero inoltrato a Claude le richieste dei propri utenti per raccoglierne le risposte e usarle come dati di addestramento, una pratica che il documento chiama distillazione illecita. Ogni campagna è catalogata con un proprio codice e con la descrizione di come il traffico è stato individuato, compreso l'uso di account fraudolenti per distribuire le richieste su molte identità.

In totale il rapporto conta circa 190 milioni di scambi, distribuiti in modo tutt'altro che uniforme. Alibaba da sola supera i 151 milioni, registrati fra maggio e luglio. Seguono Moonshot con circa 23 milioni negli stessi mesi e DeepSeek con oltre 12,1 milioni, un totale minore ma concentrato in appena 14 giorni di luglio. Più staccate Zhipu, a 3,4 milioni, e Xiaomi, poco sopra i 400.000.

Per Moonshot, Anthropic ha contato quasi 300.000 richieste in dieci giorni, distribuite su 5.380 account fraudolenti. Secondo il rapporto, l'azienda inoltrava le richieste senza avvisare gli utenti e presentava le risposte come prodotte dal proprio modello Kimi. Anthropic sostiene inoltre che le richieste instradate contenessero informazioni sensibili di singoli utenti, grandi multinazionali e soggetti legati a Stati, fra cui nomi, indirizzi email e dati aziendali di centinaia di utenti finali in almeno una dozzina di lingue, e giudica la pratica probabilmente in contrasto con le leggi sulla privacy e con i termini di servizio degli stessi laboratori.

Perché l'indagine punta su DeepSeek e Moonshot

Alibaba, autrice della campagna più ampia, per ora resta fuori dall'indagine. Secondo The Information, la CAC si è concentrata su DeepSeek e Moonshot per gli esempi dettagliati nel rapporto più che per i volumi. Uno di questi riguarda un utente che Anthropic ritiene probabilmente legato all'Esercito popolare di liberazione: avrebbe chiesto a Kimi di analizzare filmati di sorveglianza che seguivano una persona attraverso centinaia di telecamere della polizia di Chengdu, incluse telecamere davanti a strutture militari e a istituti legati alla difesa. Moonshot avrebbe girato a Claude richiesta e filmati senza informare l'utente.

Filmati della polizia e materiale legato alla difesa rientrano nelle categorie che le norme cinesi sul trasferimento dei dati all'estero trattano con più cautela, e un laboratorio accusato di averli fatti uscire dal Paese ha un problema interno prima ancora che internazionale. La CAC autorizza i servizi di IA destinati al mercato cinese, vigila sui dati che lasciano il Paese e può ordinare il ritiro di un prodotto. Una convocazione non è un procedimento giudiziario, e per intervenire il regolatore non deve passare da un tribunale.

DeepSeek è attesa in questi giorni davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU per un intervento sui rischi dell'IA per la sicurezza internazionale, in concomitanza con l'Assemblea generale, e Moonshot figura fra le altre aziende presenti. Moonshot lavora anche a una quotazione a Hong Kong, e un'indagine aperta di un regolatore è il genere di informazione che va dichiarata nel prospetto. La CAC non ha fissato tempi e non ha indicato se sanzionerà le due società.