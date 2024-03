La Cina ha lanciato il satellite Queqiao-2 per la comunicazione Terra-Luna

In passato avevamo già scritto dell'imminente lancio, da parte della Cina, del satellite Queqiao-2 per la comunicazione Terra-Luna che sarà utile per le future missioni (ma anche per Chang'e-4 che si trova attualmente sul nostro satellite naturale). Avere satellite di comunicazione da e verso la Terra per scambiarsi dati e informazioni sarà fondamentale per le future missioni robotiche e umane.

L'agenzia spaziale cinese ha annunciato che il lancio è avvenuto con successo grazie a un razzo spaziale Lunga Marcia 8 Y3 all'1:31 del 20 marzo (ora italiana) dallo spazioporto Wenchang Satellite Launch Center. Sempre CNSA ha aggiunto che si tratta di "un passo fondamentale per le sue future missioni di esplorazione lunare, come il recupero di campioni dal lato nascosto della Luna e l'esplorazione della regione del polo sud lunare". La prima missione che utilizzerà questo satellite sarà Chang'e-6 che dovrebbe essere lanciata nel mese di maggio e sarà simile a Chang'e-5, anche se questa volta si troverà nel lato nascosto della Luna. Inoltre la missione Chang'e-4, che sta operando con un lander e il rover Yutu-2, potrà avvantaggiarsi del nuovo satellite.

Queqiao-2 è il successore di Queqiao che era stato lanciato negli scorsi anni e fornirà una capacità di comunicazione migliorata oltre a nuovi strumenti scientifici per l'analisi della Luna dall'orbita. Questo nuovo satellite sarà poi impiegato per Chang'e-7 e Chang'e-8 che saranno lanciate nei prossimi anni con l'ultima che getterà le basi per la base di ricerca internazionale sul suolo lunare (con equipaggi umani).

Secondo i dati ufficiali, dopo 24 minuti di volo, il satellite si è separato dallo stadio superiore del razzo spaziale ed è entrato in di trasferimento Terra-Luna con un perigeo a 200 km e un apogeo a 420 mila km. Sia i pannelli solari che le antenne sono stati configurati correttamente. Nelle prossime settimane ci saranno alcune correzioni di traiettoria per poi decelerare quando si troverà vicino alla Luna. Il satellite cinese Queqiao-2 ha una massa di 1,2 tonnellate e ha un'antenna parabolica da 4,2 metri.

Insieme a questo satellite (che era lo scopo principale del lancio) erano presenti anche i satelliti Tiandu-1 e Tiandu-2 che sono più piccoli e meno complessi e costosi. Il loro scopo è quello di testare nuove tecnologie per la navigazione sulla Luna e la comunicazione. La Cina punta a concorrere con gli Stati Uniti alla nuova era dell'esplorazione lunare con equipaggio umano, cercando di allunare entro il 2030 con nuove navicelle e nuovi razzi spaziali che saranno provati nei prossimi anni. Nel frattempo le missioni robotiche saranno fondamentali per acquisire nuovi dati e informazioni utili per conoscere meglio l'ambiente lunare e sperimentare nuove tecnologie.