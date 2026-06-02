La Cina ha lanciato a sorpresa il nuovo razzo spaziale riutilizzabile Lunga Marcia 12B

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la Cina sta cercando di ampliare in maniera consistente il proprio portafoglio di razzi spaziali attraverso società statali, società private e società statali/private. Diversi design, diverse prestazioni e caratteristiche generali hanno portato e porteranno al debutto di diversi vettori nel corso del tempo. Nelle scorse ore è avvenuto il primo lancio del nuovo razzo spaziale riutilizzabile Lunga Marcia 12B, chiamato anche Chang Zheng 12B, CZ-12B o Long March 12B.

La possibilità di lanciare più volte lo stadio di un vettore aumentando la cadenza e riducendo i costi è stato dimostrato da SpaceX con i Falcon 9. Questo concetto è stato "abbracciato" da diverse società in tutto il Mondo, comprese quelle cinesi. Negli scorsi mesi è stato lanciato il primo stadio del vettore Lunga Marcia 10A per un primo test di atterraggio controllato. Ancora prima è toccato al razzo spaziale Landspace Zhuque-3 e la vettore Lunga Marcia 12A.

Alle 10:40 dell'1 giugno (ora italiana) è decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center un razzo spaziale Lunga Marcia 12B per la missione inaugurale dopo mesi di attesa. All'interno dei fairing erano presenti un numero imprecisato di satelliti per la connettività Internet ad alta velocità Qianfan G60 (chiamati anche Spacesail).

🚀 The new Long March 12B just made the successful maiden flight from Jiuquan at 08:40UTC June 1 carrying SpaceSail group 10 into orbit.

D4.37m, 9 YF-102V kerolox engines in first stage and 1 YF-102V in second stage. pic.twitter.com/2L443k73vA — CNSPACE (@CNSpaceflight) June 1, 2026

Questo razzo spaziale riutilizzabile, sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), è alto circa 72 metri con diametro di 4,37 metri e utilizza fairing da 5,2 metri. Alla base sono presenti 9 motori YF-102V che funzionano con RP-1 e ossigeno liquido mentre nel secondo stadio è presente un singolo motore YF-102V. Le sue prestazioni indicano la capacità di portare in orbita bassa terrestre (LEO) fino a 20 tonnellate di carico utile. Il primo stadio può essere riutilizzato con un atterraggio verticale.

Durante il volo inaugurale non c'è stato alcun tentativo di recupero concentrandosi invece sul raggiungimento dell'orbita, avvenuto correttamente. Il lancio è avvenuto a sorpresa, pur essendo aspettato da diverso tempo, in quanto non erano stati annunciati avvisi NOTAM. Nelle prime fasi del lancio, il decollo è apparso più lento di quanto ci si aspettasse e alcune indicazioni farebbero pensare che uno dei motori non abbia funzionato correttamente generando una fiamma asimmetrica riducendo la spinta complessiva.

Questo problema non è stato comunicato ufficialmente dalla CASC e quindi è attualmente una speculazione mentre la missione è proseguita correttamente. Non avendo informazioni sul numero di satelliti a bordo non è chiaro quanto fosse effettivamente il carico utile fornendo solo indicazioni parziali sulle prestazioni effettive. Come per tutti i vettori di questo tipo, anche per Lunga Marcia 12B bisognerà attendere il momento nel quale il razzo spaziale sarà lanciato più volte con successo, con una buona cadenza di lancio e riducendo i costi di ricondizionamento dopo le missioni. La Cina sembra comunque intenzionata a reggere il confronto con gli Stati Uniti, dopo aver superato Europa e Russia nel settore.