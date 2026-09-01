La Cina è riuscita a far comunicare via laser il satellite DRO-A in orbita intorno alla Luna con le stazioni sulla Terra

Il satellite DRO-A della Cina è riuscito a provare la comunicazione bidirezionale ottica (via laser) in orbita lunare. Il satellite ha scambiato dati correttamente con le stazioni sulla Terra aprendo nuove strade per le future missioni.

Diverse agenzie spaziali e società stanno sperimentando tecnologie che possano superare i limiti di banda delle comunicazioni radio nello Spazio profondo e in orbita bassa terrestre (LEO). In particolare vengono utilizzare comunicazioni ottiche via laser come quelle che avvengono tra i satelliti Starlink, i test eseguiti sulla Stazione Spaziale Internazionale e con la sonda spaziale NASA Psyche. Anche la Cina sta guardando in quella direzione e un primo test in orbita lunare è stato eseguito grazie al satellite DRO-A.

Secondo quanto riportato, negli scorsi giorni la divisione Technology and Engineering Center for Space Utilization (CSU) dell'Accademia Cinese delle Scienze (CAS), è riuscita a completare un test di comunicazione laser a due vie a una distanza di oltre 400 mila km.

Il satellite DRO-A fa parte della costellazione Distant Retrograde Orbit insieme a DRO-B e DRO-L. Il lancio è avvenuto nella prima metà di marzo 2024 con un razzo spaziale Lunga Marcia 2C dotato di uno stadio superiore Yuanzheng-1S. Si tratta di un satellite di piccole dimensioni con una massa inferiore ai 400 kg. Un malfunzionamento dello stadio superiore ha comportato delle difficoltà per raggiungere l'orbita stabilita ma, grazie a una serie di manovre, è stato possibile risolvere la situazione.

Yang Lei (ricercatore della CSU) ha dichiarato "la comunicazione Terra-Luna è come infilare un ago da mille miglia di distanza. Data l'estrema distanza, oscillazioni satellitari minori o turbolenza atmosferica terrestre possono causare la deriva dei raggi laser. Una piccola deviazione angolare potrebbe tradursi in una deviazione di chilometri alla distanza della Luna".

Grazie ai telescopi terrestri, che si occupano di ricevere i fotoni inviati dal satellite DRO-A, è stato possibile ottenere una velocità di trasferimento di 1,25 Mbps in upload e 100 Mbps in download. I ricercatori sono riusciti a sviluppare tecnologie in grado di rilevare il singolo fotone ad alta velocità mentre gli algoritmi possono estrarre il segnale corretto e distinguerlo dal rumore di fondo.

Queste tecnologie diventeranno sempre più utilizzate quando sulla Luna saranno presenti equipaggi in maniera stabile. La Cina punta ad arrivare sulla superficie lunare con degli astronauti entro il 2030 e intorno all'inizio degli anni '30 sarà anche lanciato il primo vettore super-pesante Lunga Marcia 9 che sarà essenziale per costruire la base di ricerca ILRS.