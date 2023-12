La Cina continua a cercare la collaborazione con NASA e Stati Uniti per l'esplorazione spaziale

Da quando esiste l'emendamento Wolf (2011), la NASA non ha la possibilità di collaborare ad alcun livello con la Cina e con le sue agenzie spaziali (CNSA e CMSA) senza avere prima autorizzazioni da parte di FBI e Congresso statunitense per procedere. Le preoccupazioni erano legate a quanto stava accadendo da alcuni anni con la crescente capacità strategica, tecnologica, militare e in ambito spaziale della nazione asiatica.

In particolare si può leggere che "nessuno dei fondi messi a disposizione da questa divisione può essere utilizzato dalla National Aeronautics and Space Administration o dall'Office of Science and Technology Policy per sviluppare, progettare, pianificare, promulgare, implementare o eseguire una politica bilaterale, un programma, un ordine o un contratto di qualsiasi tipo per partecipare, collaborare o coordinare bilateralmente in alcun modo con la Cina o con qualsiasi società di proprietà cinese, a meno che tali attività non siano specificatamente autorizzate da una legge emanata dopo la data di entrata in vigore di questa divisione".

Questa scelta ha effettivamente limitato la possibilità per NASA e CNSA di sviluppare progetti congiunti portando per esempio all'esclusione della seconda dal programma Artemis di esplorazione lunare. La Cina si è quindi alleata con la Russia (anch'essa esclusa da Artemis) per la realizzazione di una base internazionale di ricerca lunare che potrebbe essere costruita a partire dal 2035. Questo non ha evitato che Bill Nelson (amministratore della NASA) si complimentasse per l'atterraggio del rover Zhurong su Marte ma qualcosa potrebbe essere cambiato all'inizio di dicembre 2023.

Dei ricercatori finanziati dalla NASA hanno avuto l'autorizzazione a poter esaminare i campioni di regolite lunare portati dalla missione cinese Chang'e-5 alla fine di 2020. In una email si può leggere che "la NASA ha inviato la documentazione con la sua intenzione al Congresso di consentire ai ricercatori finanziati dalla NASA di candidarsi presso la China National Space Administration per l'accesso ai campioni lunari riportati sulla Terra dalla missione Chang'e-5 e resi disponibili di recente alla comunità scientifica internazionale per scopi di ricerca".

Si tratterebbe di uno scambio importante ma che potrebbe non scalfire l'ostruzionismo statunitense verso la Cina e la sua crescita tecnologica anche in ambito spaziale (che è anche legato a quello militare). In queste ore sul sito ufficiale della CNSA è stato aggiunto un nuovo post che cerca di aprire ulteriormente il dialogo USA-Cina partendo da alcune affermazioni dell'ambasciatore Nicholas Burns che aveva dichiarato come "i cinesi hanno mostrato molto interesse a lavorare con gli Stati Uniti".

Il portavoce della CNSA, Xu Hongliang, ha dichiarato di notare una certa contraddizione considerando che gli USA sembrerebbero in qualche modo propensi alla collaborazione mentre in patria alcuni lodano ancora l'emendamento Wolf (che di fatto limita di molto la collaborazione) parlando di "un possibile gioco di parole".

La Cina attualmente è la "seconda forza" quando si tratta di esplorazione spaziale, dietro agli USA ma con una crescita che era impossibile non notare negli ultimi anni (missioni Chang'e, Tianwen, stazione spaziale Tiangong, etc.). Chiaramente con il legame esistente e indissolubile tra Spazio e attività militare la rimozione o modifica dell'emendamento Wolf (soprattutto in questo periodo di tensioni internazionali) è improbabile con tempistiche rapide. Il beneficio che la comunità scientifica internazionale trarrebbe dalla collaborazione tra le due grandi potenze e più in generale tra tutte le nazioni che vogliono far progredire la ricerca nello Spazio, sarebbe però inestimabile. la risposta statunitense si potrebbe far attendere a lungo, ma la speranza di un'effettiva collaborazione non è ancora data per persa.