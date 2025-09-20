La Cina conquisterà lo spazio entro 5-10 anni: l'avvertimento della CSF americana agli Stati Uniti

Un nuovo rapporto della Commercial Spaceflight Federation evidenzia i rapidi progressi della Cina nel settore spaziale, con investimenti miliardari, nuove aziende di lancio e la stazione Tiangong destinata a sostituire la ISS. Stando a quanto riportato, gli Stati Uniti potrebbero perdere la loro leadership entro un decennio

Negli ultimi dieci anni la Cina ha accelerato in modo significativo i propri programmi spaziali, mettendo in campo investimenti miliardari, nuove infrastrutture e un modello di cooperazione tra pubblico e privato che le sta consentendo di colmare rapidamente il divario con gli Stati Uniti. È quanto emerge dal rapporto "Redshift", realizzato dalla Commercial Spaceflight Federation, associazione statunitense che sostiene il settore spaziale privato.

Il documento descrive una crescita "impressionante" del comparto spaziale cinese. Dal 2016 al 2023, gli investimenti commerciali sono passati da 164 milioni a 2,86 miliardi di dollari all'anno. Oggi la Cina conta già sei spazioporti operativi, oltre una dozzina di aziende di lancio e una rete di hub regionali che mettono in sinergia università, industrie e governo. Molte di queste imprese sviluppano veicoli di lancio paragonabili al Falcon 9 di SpaceX e puntano a ridurre il divario tecnologico con le società statunitensi.

La svolta risale al 2014, con l'adozione del cosiddetto "Document 60", che ha aperto alla possibilità per le aziende private di utilizzare tecnologie governative e attrarre capitali. In cambio, queste realtà devono condividere le proprie innovazioni con l'apparato militare, un modello che ha consentito alla Cina di espandere rapidamente capacità civili e difensive.

Oltre ai progressi interni, Pechino ha portato avanti la "Via della Seta Spaziale", stringendo accordi per oltre 80 progetti all'estero tra satelliti, stazioni di terra e sistemi di condivisione dati. Una strategia che ha contribuito a ridurre l'influenza statunitense in varie regioni del mondo.

Sul fronte esplorativo, la roadmap cinese continua a rispettare le tappe fissate per missioni lunari e marziane, mentre il programma Artemis della NASA ha accumulato ritardi. La stazione orbitante Tiangong si candida inoltre a diventare il principale avamposto in orbita bassa terrestre dopo la fine operativa della ISS prevista nel 2030.

Il rapporto lancia un avvertimento chiaro a Washington: senza un deciso sostegno al settore privato e senza una strategia di lungo periodo, gli Stati Uniti rischiano di perdere la leadership nello spazio entro i prossimi cinque-dieci anni. Secondo Dave Cavossa, presidente della Commercial Spaceflight Federation, il vantaggio americano è oggi garantito quasi esclusivamente da realtà come SpaceX, che hanno superato le capacità delle agenzie governative tradizionali.

In questo contesto, la sfida non si giocherà su un singolo traguardo, ma su un impegno costante e su politiche capaci di stimolare ricerca e industria. Come sottolinea il rapporto: "la nuova corsa allo spazio non sarà vinta con un singolo risultato spettacolare, ma con decenni di investimenti, vigilanza e capacità di adattamento".