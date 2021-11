La Cina batte gli USA nei lanci spaziali nel terzo trimestre 2021 arrivando a quota 15

Il mercato dei lanci spaziali sta diventando sempre più importante sia in termini numerici sia in termini di introiti. Grazie ai dati rilasciati da BryceTech possiamo guardare i dati del terzo trimestre 2021. Questo permette di capire quali sono le nazioni più attive in questo campo e ricavare altre informazioni interessanti per il futuro.

Secondo quanto riportato, la Cina attraverso la CASC (Compagnia cinese di scienza e tecnologia aerospaziali) ha effettuato più lanci spaziali nel corso del trimestre toccando i 15 lanci contro i 3 di realtà come SpaceX per gli Stati Uniti. Ma c'è molto di più anche grazie al confronto con il secondo trimestre di quest'anno.

Cina e USA dominano il mercato dei lanci spaziali

Sempre secondo le informazioni rilasciate da BryceTech tra i 15 lanci di CASC e i 3 di SpaceX si posiziona Arianespace con 5 mentre Roscosmos è in quarta posizione con 2 lanci. Nel Q3 2021 invece hanno effettuato un solo lancio società come ULA, Firefly, Astra, iSpace, Northrop Grumman, Rocket Lab ed Expace. Questo conto però, come ricorda chi ha definito la tabella, comprende anche i lanci falliti come nel caso di Firefly.

A titolo di confronto, nel trimestre precedente (Q2 2021), sono stati 11 i lanci di SpaceX e CASC rispettivamente. 3 invece sono stati quelli di Roscosmos e Arianespace, 2 quelli di ULA e Northrop Grumman e 1 Virgin Orbit, Rocket Lab e l'agenzia spaziale iraniana.

Se si considera il numero di navicelle/satelliti lanciati (indipendentemente dall'operatività), a dominare la classifica è Arianespace con 111 unità, seguita da SpaceX con 61, CASC con 30. Le altre società sono tutte più in basso in classifica. Complessivamente sono 226 le navicelle/satelliti lanciati con il 73% che erano per le telecomunicazioni. Solamente 12 erano per la rilevazione di dati dallo Spazio e il 2% erano con equipaggio o con carico destinato alle stazioni spaziali. Il 90% inoltre erano smallsat che però riguardano solo il 24% della massa. Nello scorso trimestre sono state 577 le navicelle/satelliti lanciati con l'83% che erano legati alle telecomunicazioni.

Sempre in tema di lanci spaziali, il maggior carico utile è stato lanciato sempre dalla CASC con 45 tonnellate, SpaceX invece ha toccato quota 32,6 tonnellate, Arianespace 25,9 tonnellate e Roscosmos 20,5 tonnellate. Per nazione, 17 sono stati i lanci dalla Cina (comprese le società private), 8 dagli USA, 5 dall'Europa, 2 dalla Russia e 1 dall'India. Nel Q2 2021 invece gli USA hanno effettuato 17 lanci, la Cina 11, Europa e Russia 3 e l'Iran 1.